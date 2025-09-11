Ровенский апелляционный суд отказал городскому совету в признании недействительным завещания, составленного еще в 2000 году

Суд первой инстанции законно отказал городскому совету в удовлетворении иска о признании недействительным завещания.

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда, который отказал городскому совету в признании недействительным завещания, составленного в пользу наследницы. Суд признал, что завещание соответствует требованиям законодательства, действовавшего на момент его составления, и не содержит оснований для признания его недействительным, отклонив аргументы городского совета о формальных нарушениях.

Суть дела

Городской совет обратился в суд с иском о признании недействительным завещания, составленного завещательницей в 2000 году и удостоверенного секретарем совета депутатов трудящихся. Согласно завещанию, все имущество, в частности квартира, было передано ответчице по делу. Городской совет утверждал, что завещание является недействительным из-за отсутствия в нем указания места составления, фамилии и инициалов должностного лица, которое его удостоверило, а также из-за несоответствия адреса завещательницы ее паспортным данным. Ранее местный суд признал наследство выморочным и передал квартиру территориальной общине, но Ровенский апелляционный суд отменил это решение, подтвердив право наследницы на имущество. После этого городской совет подал иск о признании завещания недействительным, но местный суд отказал в его удовлетворении.

Позиции сторон

Городской совет настаивал, что завещание должно быть признано недействительным из-за формальных недостатков: отсутствие указания места составления, фамилии и инициалов должностного лица, удостоверившего его, а также несоответствие адреса завещательницы паспортным данным. Истец также указывал на различие подписи в завещании от подписи в паспорте завещательницы, считая это основанием для признания документа недействительным. Городской совет утверждал, что эти нарушения свидетельствуют о несоответствии завещания требованиям законодательства.

Ответчица, наследница по завещанию, возражала против исковых требований, настаивая на законности завещания. Она указывала, что документ был удостоверен уполномоченным лицом, зарегистрирован в Государственном реестре и соответствует воле завещателя. Ответчица также воспользовалась предоставленным судом дополнительным сроком для подачи заявления о принятии наследства после отмены решения о признании наследства выморочным.

Что решил суд

Ровенский апелляционный суд 12 августа 2025 года оставил без изменений решение местного суда, который отказал городскому совету в признании завещания недействительным. Суд установил, что завещание, составленное в 2000 году, соответствует нормам Гражданского кодекса УССР 1963 года, действовавшего на момент его составления. Согласно ч. 1 ст. 534 ГК УССР, гражданин имеет право завещать свое имущество одному или нескольким лицам, а ст. 541 требует письменной формы завещания, подписи завещателя и нотариального удостоверения. Суд подтвердил, что завещание было удостоверено уполномоченным лицом – секретарем совета народных депутатов, и его регистрация подтверждается архивными документами.

Апелляционный суд отклонил аргументы городского совета о несоответствии адреса завещателя паспортным данным, отметив, что нормы наследственного законодательства не предусматривают такого основания для признания завещания недействительным. Относительно различий в подписи, суд указал, что истец не подавал ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы, а заключение судебно-технической экспертизы не содержало категорических утверждений о подделке документа. Суд оценил доказательства в совокупности, как того требует ст. 89 ГПК Украины, и не нашел оснований для признания завещания недействительным.

Дополнительные детали

Ровенский апелляционный суд подчеркнул, что местный суд правильно применил нормы ГК УССР, действовавшие на момент составления завещания, и учел правовые выводы Верховного Суда в подобных делах. Отсутствие в завещании места составления или фамилии должностного лица не влияет на его действительность, поскольку эти требования не были обязательными по законодательству 2000 года. Постановление суда от 12 августа 2025 года по делу № 569/10332/23 (производство № 22-ц/4815/664/25) оставило решение местного суда без изменений, подтвердив право наследницы на имущество.

