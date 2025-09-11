Верховный Суд: лишение звания возможно даже без использования полномочий при совершении преступления

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что назначение наказания в виде лишения военного или специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса не зависит от того, использовало ли лицо свои полномочия при совершении преступления.
Суть дела
Обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества (кроме доли в квартире) и лишили классного чина — старший советник юстиции. Его признали виновным по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Защитник в кассационной жалобе утверждал, что лишение классного чина было необоснованным.
Позиция ВС
Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что основаниями для назначения наказания в виде лишения военного, специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса являются:
Уголовный закон не предусматривает необходимости использования полномочий, которые лицо имеет (имело) благодаря наличию военного или специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса, при совершении преступления, за которое оно привлекается к уголовной ответственности.
Возможность назначения указанного наказания не зависит от того, какое именно тяжкое или особо тяжкое преступление было совершено. Суд может назначить наказание в виде лишения звания в случаях, когда сочтет невозможным его сохранение после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть это наказание может быть назначено как тогда, когда преступление связано с использованием полномочий, которыми лицо наделено в связи с наличием у него звания, так и тогда, когда такой связи нет.
Вывод
Суд первой инстанции обоснованно лишил осужденного чина старшего советника юстиции, поскольку тяжкое коррупционное уголовное правонарушение несовместимо с наличием такого статуса.
Постановление КУС ВС от 12 августа 2025 года по делу № 991/1710/22 (производство № 51-677км25).
