Верховный Суд: лишение звания возможно даже без использования полномочий при совершении преступления

15:31, 11 сентября 2025
Назначение наказания в виде лишения военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса не зависит от использования лицом соответствующих полномочий при совершении им преступления, за которое назначено это наказание – КУС ВС.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что назначение наказания в виде лишения военного или специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса не зависит от того, использовало ли лицо свои полномочия при совершении преступления.

Суть дела

Обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества (кроме доли в квартире) и лишили классного чина — старший советник юстиции. Его признали виновным по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Защитник в кассационной жалобе утверждал, что лишение классного чина было необоснованным.

Позиция ВС

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что основаниями для назначения наказания в виде лишения военного, специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса являются:

  1. наличие у лица такого звания, ранга, чина или квалификационного класса;
  2. совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Уголовный закон не предусматривает необходимости использования полномочий, которые лицо имеет (имело) благодаря наличию военного или специального звания, ранга, чина либо квалификационного класса, при совершении преступления, за которое оно привлекается к уголовной ответственности.

Возможность назначения указанного наказания не зависит от того, какое именно тяжкое или особо тяжкое преступление было совершено. Суд может назначить наказание в виде лишения звания в случаях, когда сочтет невозможным его сохранение после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть это наказание может быть назначено как тогда, когда преступление связано с использованием полномочий, которыми лицо наделено в связи с наличием у него звания, так и тогда, когда такой связи нет.

Вывод

Суд первой инстанции обоснованно лишил осужденного чина старшего советника юстиции, поскольку тяжкое коррупционное уголовное правонарушение несовместимо с наличием такого статуса.

Постановление КУС ВС от 12 августа 2025 года по делу № 991/1710/22 (производство № 51-677км25).

