Верховний Суд: позбавлення звання можливе навіть без використання повноважень під час злочину

15:31, 11 вересня 2025
Призначення покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не залежить від використання особою відповідних повноважень під час вчинення нею злочину, за який призначено це покарання – ККС ВС.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що призначення покарання у вигляді позбавлення військового чи спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не залежить від того, чи використовувала особа свої повноваження під час вчинення злочину.

Суть справи

Обвинуваченого засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна (крім частки у квартирі) та позбавили класного чину — старший радник юстиції. Його визнали винним за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК України.

Захисник у касаційній скарзі стверджував, що позбавлення класного чину було безпідставним.

Позиція ВС

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що підставами для призначення покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є:

1) наявність в особи такого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу;

2) вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальний закон не передбачає необхідності використання повноважень, які має (мала) особа через наявність у неї військового чи спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, при вчиненні злочину, за який вона притягується до кримінальної відповідальності.

Можливість призначення зазначеного покарання не залежить від того, який саме тяжкий чи особливо тяжкий злочин було вчинено. Суд може призначити покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу в тих випадках, коли вважатиме неможливим його збереження із вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину особою. Тобто це покарання може бути призначене судом як у випадках, коли вчинений злочин був пов’язаний із використанням повноважень, якими наділяється особа у зв’язку з наявністю в неї відповідного звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу, так і тоді, коли такого зв’язку немає.

Висновок

Суд першої інстанції обґрунтовано позбавив засудженого чину старшого радника юстиції, адже тяжке корупційне кримінального правопорушення несумісне з наявністю такого статусу.

Постанова ККС ВС від 12 серпня 2025 року у справі № 991/1710/22 (провадження № 51-677км25).

