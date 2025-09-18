Практика судов
Контролирующие органы могут использовать налоговую информацию из Системы учета данных РРО во время проверок — Верховный Суд

12:15, 18 сентября 2025
Верховный Суд указал на возможность использования во время фактических проверок налоговой информации, которая поступает от налогоплательщиков через базы данных информационных систем.
Фото: dtkt.ua
Контролирующие органы могут использовать во время проведения фактических проверок налоговую информацию, содержащуюся в Системе учета данных регистраторов расчетных операций (СОД РРО). Такую правовую позицию сформировал Верховный Суд в постановлении от 07.08.2025 по делу № 280/6835/23.

Анализируя требования Налогового кодекса Украины, Верховный Суд указал на возможность использования во время фактических проверок налоговой информации, которая поступает от налогоплательщиков через базы данных информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем, в частности:

  • о финансово-хозяйственных операциях;
  • о применении РРО/ПРРО;
  • электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, поданных через информационную систему СОД РРО;
  • другой информации, содержащейся в СОД РРО.

Такие данные могут быть самостоятельным основанием для выводов во время проведения фактической проверки.

Таким образом, использование такой информации является надлежащей реализацией функции налогового контроля.

Также Верховный Суд, давая оценку правоотношениям относительно процедуры назначения, проведения фактической проверки и оформления ее результатов, подтвердил право контролирующих органов во время проведения такой проверки исследовать вопросы соблюдения субъектами хозяйствования порядка проведения расчетов за весь проверяемый период.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
