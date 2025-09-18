Контролюючі органи можуть використовувати податкову інформацію із Системи обліку даних РРО під час перевірок — Верховний Суд

Верховний Суд вказав на можливість використання під час фактичних перевірок податкової інформації, яка надходить від платників податків через бази даних інформаційних систем.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контролюючі органи можуть використовувати під час проведення фактичних перевірок податкову інформацію, яка міститься в Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО). Таку правову позицію сформував Верховний Суд у постанові від 07.08.2025 по справі № 280/6835/23.

Аналізуючи вимоги Податкового кодексу України, Верховний Суд вказав на можливість використання під час фактичних перевірок податкової інформації, яка надходить від платників податків через бази даних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема:

про фінансово-господарські операції;

про застосування РРО/ПРРО;

електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих через інформаційну систему СОД РРО;

іншої інформації яка міститься в СОД РРО.

Такі дані можуть бути самостійною підставою для висновків під час проведення фактичної перевірки.

Тож, застосування такої інформації є належною реалізацією функції податкового контролю.

Також Верховний Суд, надаючи оцінку правовідносинам щодо процедури призначення, проведення фактичної перевірки та оформлення її результатів, підтвердив право контролюючих органів під час проведення такої перевірки досліджувати питання дотримання суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за весь період, що перевіряється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.