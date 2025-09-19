Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: Лицо, не привлеченное к делу, может обжаловать решение лишь в случае прямого влияния на его права

12:50, 19 сентября 2025
Отсутствие у лица законных прав и интересов в отношении предмета спора на момент принятия судебного решения исключает возможность его обжалования на основании вынесения судом решения о правах, интересах или обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
Верховный Суд: Лицо, не привлеченное к делу, может обжаловать решение лишь в случае прямого влияния на его права
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на обжалование судебного решения лицом, которое не участвовало в деле, возникает лишь в случае, если суд непосредственно решил вопрос о его правах, интересах и/или обязанностях, что должно подтверждаться выводами в мотивировочной части или прямым указанием в резолютивной части решения. Любая иная правовая связь между заявителем и сторонами спора, включая потенциальное влияние решения на права лица, не является основанием для такого обжалования.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/5079/23:

Прокурор обратился в хозяйственный суд с иском к ООО о расторжении договора аренды земельного участка, возврате его Киевскому городскому совету и приведении в пригодное состояние путём сноса 13 объектов незавершённого строительства.

Апелляционный хозяйственный суд решение хозяйственного суда, которым в иске отказано, отменил и принял новое – о удовлетворении иска.

Лицо, не участвовавшее в деле, подало кассационную жалобу на постановление апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора аренды земельного участка и возврате его Киевскому городскому совету, считая, что решение апелляционного суда нарушает её права и интересы, и просило оставить в силе решение суда первой инстанции. В обоснование основания кассационного обжалования судебных решений, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 287 ХПК Украины, заявительница сослалась на наличие случая, предусмотренного п. 8 ч. 1 ст. 310 этого Кодекса, а именно суд принял решение о правах, интересах и (или) обязанностях лица, не привлечённого к участию в деле. Заявительница отмечала, что постановление апелляционного хозяйственного суда нарушает её права собственности на нежилое здание среди 13 объектов, подлежащих сносу, и фактически лишает её права собственности на это имущество.

КХС ВС закрыл кассационное производство по кассационной жалобе на основании п. 3 ч. 1 ст. 296 ХПК Украины, поскольку право на кассационное обжалование судебного решения лицом, не участвовавшим в деле, ограничивается случаями, когда суд непосредственно решил вопрос о его правах, свободах, интересах или обязанностях. Решение является таким, что принято о правах и обязанностях лица, не привлечённого к участию в деле, если в мотивировочной части решения содержатся выводы суда о правах и обязанностях этого лица или в резолютивной части решения суд прямо указал о правах и обязанностях таких лиц.

Приобретение лицом прав на имущество после вынесения решения судом первой инстанции не является основанием для кассационного обжалования таким лицом судебных решений по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины. КХС ВС отметил, что местный хозяйственный суд решил этот спор, исходя из субъектного состава его участников, который существовал на момент рассмотрения дела. При этом процессуальные ограничения, установленные ст. 269 ХПК Украины, исключают возможность суда апелляционной инстанции рассмотреть исковые требования к лицу, не принадлежавшему к составу участников спора в суде первой инстанции и не являющемуся по своему процессуальному статусу правопреемником участника спора в суде первой инстанции. В то же время непривлечение заявительницы на стадии апелляционного пересмотра дела как лица, на права и обязанности которого как инвестора строительства может повлиять решение хозяйственного суда, влечёт последствия, предусмотренные ч. 2 ст. 51 ХПК Украины, а не п. 8 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины.

КХС ВС также подчеркнул, что судебное решение в частноправовом споре действует inter partes (то есть с правовым эффектом только для сторон в деле). Судебное решение, вынесенное по делу, ни при каких обстоятельствах не может быть противопоставлено лицу, не участвовавшему в этом деле. В частности, судебное решение об удовлетворении иска касается лица, в отношении которого вынесено это решение, и не определяет прав или обязанностей других лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду