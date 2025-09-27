Сын погибшего военного не доказал право на одноразовую помощь — подробности дела

Херсонский апелляционный суд признал недоказанным право заявителя на единовременную денежную помощь.

В Херсоне рассматривалось дело об установлении факта нахождения совершеннолетнего сына на содержании погибшего военнослужащего. Это имело решающее значение для получения единовременной денежной помощи, предусмотренной для членов семей погибших воинов. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Обстоятельства дела

В сентябре 2024 года гражданин обратился в суд первой инстанции с заявлением об установлении факта нахождения физического лица на содержании отца. Заявление было мотивировано тем, что он является сыном гражданина, который после расторжения брака добровольно содержал его до совершеннолетия. После достижения заявителем совершеннолетия и в связи с его обучением в Государственной морской академии отец продолжал его содержание. Отцовское содержание было основным источником дохода заявителя, так как последний нигде не работал и не получал других доходов.

Во время участия в боевых действиях его отец погиб. В октябре 2023 года заявителю было выдано удостоверение как члену семьи погибшего для получения льгот, установленных законодательством Украины. Установление указанного факта ему необходимо для получения предусмотренных законом выплат как члену семьи погибшего военнослужащего, поэтому он просил установить факт нахождения на содержании умершего отца.

Решения судов

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявления мужчине отказано.

Адвокат заявителя обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права, просил отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить заявление.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из недоказанности надлежащими и допустимыми доказательствами полного нахождения заявителя на содержании погибшего отца, указав, что никаких доказательств получения какого-либо вида материальной помощи (путем осуществления банковских переводов, пополнений карт, оплаты образовательных услуг, проживания и т. п.) заявителем не предоставлено. Показания свидетеля — матери заявителя и бывшей жены гражданина З. — не могут быть приняты судом как единственное доказательство нахождения на содержании погибшего отца, учитывая наличие у последнего новой семьи и малолетнего ребенка. Само по себе не получение заявителем официальных доходов и обучение в университете за счет физических и юридических лиц не свидетельствует о том, что он находился на полном содержании погибшего отца.

С учетом пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», в редакции, действовавшей на момент возникновения у заявителя права на получение единовременной денежной помощи, установлено, что семьям погибших лиц, указанных в пункте 1 этого постановления, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 000 000,00 грн, которая распределяется равными частями между всеми иждивенцами, предусмотренными в статье 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в редакции, действовавшей на дату гибели военнослужащего, определено, что в случаях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 16 этого Закона, право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют родители, один из супругов, который не вступил в повторный брак, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего (умершего). Иждивенцами считаются члены семьи, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).

Частью 1 статьи 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» установлено, что право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, лиц, которые имеют право на пенсию по этому Закону, находившиеся на их содержании (статья 31).

Согласно части первой статьи 31 того же Закона члены семьи умершего считаются находившимися на его содержании, если они были на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Таким образом, факт нахождения заявителя на содержании погибшего военнослужащего имеет значение для получения им единовременной денежной помощи, которая может быть назначена и выплачена при условии, что содержание было полным или помощь, предоставлявшаяся иждивенцу, была постоянным и основным источником средств к существованию.

Коллегия судей апелляционного суда отметила, что материалы дела не содержат никаких доказательств, подтверждающих оказание заявителю какой-либо материальной помощи со стороны отца с момента достижения им совершеннолетия и до момента гибели. Суд первой инстанции также дал надлежащую оценку объяснениям матери заявителя и бывшей жены погибшего, допрошенных в качестве свидетелей, поскольку указанные объяснения не подтверждены какими-либо другими доказательствами.

Херсонский апелляционный суд указал, что доводы апелляционной жалобы выводы суда не опровергают и не содержат ссылок на доказательства, которые подтверждали бы факт систематического предоставления погибшим помощи совершеннолетнему сыну, а также то, что эта помощь была постоянным и основным источником дохода последнего.По результатам апелляционного рассмотрения жалоба

оставлена без удовлетворения, а судебное решение без изменений.

