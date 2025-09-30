В Полтаве мужчина предстал перед судом за разглашение местонахождения групп оповещения ТЦК

Мужчина неоднократно публиковал в чате сообщения о местонахождении военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции.

Шевченковский районный суд Полтавы признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Суд установил, что безработный полтавчанин, имеющий инвалидность третьей группы, весной 2025 года присоединился к чату «Где повестки Полтава», который насчитывал более 28,5 тыс. пользователей, и стал его активным участником. Под никнеймом Alex он неоднократно публиковал сообщения о местонахождении военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции.

Действия полтавчанина квалифицированы по ч.1 ст.114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Мужчина заключил соглашение с прокурором, полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком.

Кроме того, в государственную собственность конфисковали мобильный телефон Samsung Galaxy A31, с которого осуществлялось распространение информации. Суд также учёл, что мужчина перечислил 1000 грн на поддержку ВСУ и имеет инвалидность 3 группы.

С решением суда по делу от 18 сентября № 554/11524/25 (производство № 1-кп/554/963/2025) можно ознакомиться по ссылке.

