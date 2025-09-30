Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Полтаве мужчина предстал перед судом за разглашение местонахождения групп оповещения ТЦК

13:48, 30 сентября 2025
Мужчина неоднократно публиковал в чате сообщения о местонахождении военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции.
В Полтаве мужчина предстал перед судом за разглашение местонахождения групп оповещения ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд Полтавы признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Суд установил, что безработный полтавчанин, имеющий инвалидность третьей группы, весной 2025 года присоединился к чату «Где повестки Полтава», который насчитывал более 28,5 тыс. пользователей, и стал его активным участником. Под никнеймом Alex он неоднократно публиковал сообщения о местонахождении военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции.

Действия полтавчанина квалифицированы по ч.1 ст.114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Мужчина заключил соглашение с прокурором, полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком.

Кроме того, в государственную собственность конфисковали мобильный телефон Samsung Galaxy A31, с которого осуществлялось распространение информации. Суд также учёл, что мужчина перечислил 1000 грн на поддержку ВСУ и имеет инвалидность 3 группы.

С решением суда по делу от 18 сентября № 554/11524/25 (производство № 1-кп/554/963/2025) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

решение суда Полтава судебная практика ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Кандидат на государственную должность будет иметь право на опровержение недостоверной информации в решении общественного совета – проект изменений в ГК

Право на опровержение ложно изложенной в решениях различных общественных советов информации будут иметь кандидаты на должности во время конкурсов – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду