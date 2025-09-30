Практика судів
У Полтаві чоловік постав перед судом за оприлюднення місця перебування груп оповіщення ТЦК

13:48, 30 вересня 2025
Чоловік неодноразово публікував у чаті повідомлення про місце перебування військовослужбовців ТЦК та співробітників поліції.
Шевченківський районний суд Полтави визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Суд встановив, що безробітний полтавець, має інвалідність третьої групи, навесні 2025 року приєднався до чату «Где повестки Полтава», який налічував понад 28,5 тис. користувачів, і став його активним учасником. Під нікнеймом Alex він неодноразово публікував повідомлення про місце перебування військовослужбовців ТЦК та співробітників поліції.

Дії полтавця кваліфіковано за ч.1 ст.114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Чоловік уклав угоду з прокурором, повністю визнав вину. Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном.

Крім того, у державну власність конфіскували мобільний телефон Samsung Galaxy A31, з якого здійснювалося поширення інформації. Суд також врахував, що чоловік перерахував 1000 грн на підтримку ЗСУ та має інвалідність 3 групи.

З рішенням суду у справі від 18 вересня № 554/11524/25 (провадження № 1-кп/554/963/2025) можна ознайомитись за посиланням.

