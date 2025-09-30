Практика судов
На Закарпатье суд лишил водителя-нарушителя права управления авто почти на 13 лет

16:46, 30 сентября 2025
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем без права управления транспортными средствами и был наказан за это.
Фото: court.gov.ua
Межгорский районный суд Закарпатской области лишил права управления транспортными средствами мужчину 1992 года рождения сроком почти на 13 лет.

Судом установлено, что 9 августа в селе Соймы Хустского района мужчина управлял автомобилем «Ford Transit» без права управления транспортными средствами. Во время остановки у него выявили явные признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта, покраснение кожи, неустойчивую походку. От прохождения освидетельствования как на месте, так и в медучреждении водитель отказался.

Таким образом, мужчина совершил сразу два правонарушения:

  • ч. 5 ст. 126 КоАП — управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, совершенное повторно в течение года;
  • ч. 3 ст. 130 КоАП — управление в состоянии алкогольного опьянения, повторное в течение года.

При этом суд учел, что ранее постановлением Межгорского районного суда от 9 июня мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение: ему был назначен штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года. Однако, несмотря на это, он снова сел за руль, грубо нарушив закон.

Согласно ч. 3 ст. 30 КоАП, если лицо, лишенное права управления, до окончания срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предыдущего взыскания присоединяется к новому.

Учитывая это, суд вынес решение о взыскании с мужчины штрафа в доход государства в размере 51 000 грн без оплатного изъятия транспортного средства и о лишении его права управления транспортными средствами сроком на 12 лет 10 месяцев 8 дней.

Постановление суда вступило в законную силу и обращено к исполнению.

С постановлением суда по делу № 302/1163/25 можно ознакомиться по ссылке.

