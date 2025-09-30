На Закарпатті суд позбавив водія-порушника права керування авто майже на 13 років

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем без права керування транспортними засобами і був покараний за це.

Міжгірський районний суд Закарпатської області позбавив права керування транспортними засобами чоловіка, 1992 року народження, строком на майже 13 років.

Судом встановлено, що 9 серпня у селі Сойми Хустського району чоловік керував автомобілем «Ford Transit» без права керування транспортними засобами. Під час зупинки у нього виявлено явні ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю з ротової порожнини, почервоніння шкіри, нестійку ходу. Від проходження огляду як на місці, так і у медичному закладі водій відмовився.

Таким чином, чоловік вчинив одразу два правопорушення:

ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, вчинене повторно протягом року;

ч. 3 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння, повторне протягом року.

При цьому суд врахував, що раніше постановою Міжгірського районного суду від 9 червня чоловік вже був притягнутий до відповідальності за аналогічне правопорушення: йому було призначено штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки. Однак, попри це, він знову сів за кермо, грубо порушивши закон.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового.

З огляду на це, суд ухвалив рішення про стягнення з чоловіка штрафу в дохід держави в розмірі 51 000 грн без оплатного вилучення транспортного засобу та з позбавленням чоловіка права керування транспортними засобами строком на 12 років 10 місяців 8 днів.

Постанова суду набрала законної сили і звернута до виконання.

З постановою суду у справі № 302/1163/25 можна ознайомитись за посиланням.

