Суд на Закарпатье принял решение взыскать с РФ почти 1,5 млн грн компенсации за моральный ущерб, причиненный жительнице Херсонщины

Закарпатский апелляционный суд определил сумму компенсации за моральные страдания и утрату имущества.

Коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе жительницы Херсонщины на решение Мукачевского горрайонного суда по делу о требовании к РФ о возмещении морального ущерба, причиненного в результате военной агрессии.

Суд первой инстанции отказал истице в удовлетворении иска за недоказанностью ее требований. Однако истец не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном суде.

Суть дела

Материалами дела установлено, что на 24 февраля 2022 года, когда населенный пункт был оккупирован российскими войсками, истец проживала в одном из сел Геническго района Херсонской области. До июля 2022 года ее семья находилась в оккупации под обстрелами и без доступа к медикаментам (после перенесенной операции женщина постоянно нуждается в лекарствах).

В середине июля 2022 года истец и ее муж выехали из оккупации в Закарпатье и стали на учет как внутренне перемещенные лица, не имея собственного жилья. Как женщине стало известно, вскоре после вынужденного выезда из родной Херсонщины, в ее дом заселились российские военнослужащие. О состоянии дома на данный момент ничего не известно, а сам населенный пункт до сих пор находится под контролем РФ.

На основании этих фактов истец также подала заявление о совершении уголовного правонарушения в ГУ НП Закарпатской области, на основании которого было открыто уголовное производство.

Истец в результате оккупации вооруженными силами РФ вынужденно покинула свое жилье, утратила возможность проживания там и распоряжения своим имуществом, а также незаконным проникновением и пребыванием посторонних лиц в доме, испытала моральные страдания, вызванные, в том числе, лишением налаженного быта, невозможностью пользоваться принадлежащим по праву собственности жильем и вести полноценную жизнь, необходимостью поиска нового жилья и финансов.

Это свидетельствует о наличии факта нарушения основоположных прав человека и причинении морального ущерба ответчиком.

Решение суда и компенсация морального ущерба

Суд учел характер и объем душевных страданий и переживаний, которые испытала истец, значимость вынужденных изменений в ее жизненных и социальных отношениях. Таким образом, 35 тысяч евро (что на день подачи иска по официальному курсу Нацбанка Украины составляло 1 млн 485 тыс. 645 грн), которые истец просила взыскать в ее пользу, являются справедливой компенсацией от государства-агрессора.

По результатам рассмотрения дела Закарпатский апелляционный суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу истца, отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое решение: взыскать с государства РФ в пользу истца в счет возмещения морального ущерба 1 485 645 грн и судебный сбор в пользу государства в размере 37 141,12 грн.

