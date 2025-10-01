Практика судов
Суд на Закарпатье принял решение взыскать с РФ почти 1,5 млн грн компенсации за моральный ущерб, причиненный жительнице Херсонщины

17:36, 1 октября 2025
Закарпатский апелляционный суд определил сумму компенсации за моральные страдания и утрату имущества.
Суд на Закарпатье принял решение взыскать с РФ почти 1,5 млн грн компенсации за моральный ущерб, причиненный жительнице Херсонщины
Коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе жительницы Херсонщины на решение Мукачевского горрайонного суда по делу о требовании к РФ о возмещении морального ущерба, причиненного в результате военной агрессии.

Суд первой инстанции отказал истице в удовлетворении иска за недоказанностью ее требований. Однако истец не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном суде.

Суть дела

Материалами дела установлено, что на 24 февраля 2022 года, когда населенный пункт был оккупирован российскими войсками, истец проживала в одном из сел Геническго района Херсонской области. До июля 2022 года ее семья находилась в оккупации под обстрелами и без доступа к медикаментам (после перенесенной операции женщина постоянно нуждается в лекарствах).

В середине июля 2022 года истец и ее муж выехали из оккупации в Закарпатье и стали на учет как внутренне перемещенные лица, не имея собственного жилья. Как женщине стало известно, вскоре после вынужденного выезда из родной Херсонщины, в ее дом заселились российские военнослужащие. О состоянии дома на данный момент ничего не известно, а сам населенный пункт до сих пор находится под контролем РФ.

На основании этих фактов истец также подала заявление о совершении уголовного правонарушения в ГУ НП Закарпатской области, на основании которого было открыто уголовное производство.

Истец в результате оккупации вооруженными силами РФ вынужденно покинула свое жилье, утратила возможность проживания там и распоряжения своим имуществом, а также незаконным проникновением и пребыванием посторонних лиц в доме, испытала моральные страдания, вызванные, в том числе, лишением налаженного быта, невозможностью пользоваться принадлежащим по праву собственности жильем и вести полноценную жизнь, необходимостью поиска нового жилья и финансов.

Это свидетельствует о наличии факта нарушения основоположных прав человека и причинении морального ущерба ответчиком.

Решение суда и компенсация морального ущерба

Суд учел характер и объем душевных страданий и переживаний, которые испытала истец, значимость вынужденных изменений в ее жизненных и социальных отношениях. Таким образом, 35 тысяч евро (что на день подачи иска по официальному курсу Нацбанка Украины составляло 1 млн 485 тыс. 645 грн), которые истец просила взыскать в ее пользу, являются справедливой компенсацией от государства-агрессора.

По результатам рассмотрения дела Закарпатский апелляционный суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу истца, отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое решение: взыскать с государства РФ в пользу истца в счет возмещения морального ущерба 1 485 645 грн и судебный сбор в пользу государства в размере 37 141,12 грн.

