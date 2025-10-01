Практика судів
Суд на Закарпатті ухвалив стягнути з РФ майже 1,5 млн грн компенсації за моральну шкоду, завдану жительці Херсонщини

17:36, 1 жовтня 2025
Закарпатський апеляційний суд визначив суму компенсації за моральні страждання та втрату майна.
Колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула цивільну справу за апеляційною скаргою мешканки Херсонщини на рішення Мукачівського міськрайонного суду у справі за позовом до РФ про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок військової агресії. 

Суд першої інстанції відмовив позивачці у задоволенні позову за недоведеністю її вимог. Однак позивачка не погодилася із цим рішенням та оскаржила його в апеляційному суді.

Суть справи

Матеріалами справи встановлено, що скаржниця станом на 24 лютого 2022 року, коли населений пункт було окуповано російськими військами, проживала в одному із сіл Геніченського району Херсонської області. До липня 2022 року її сім’я перебувала в окупації під обстрілами та без доступу до ліків (після перенесеної операції жінка на постійній основі потребує медикаментів).

У середині липня 2022 року позивачка та її чоловік виїхали з окупації на Закарпаття та стали на облік внутрішньо переміщених осіб не маючи власного житла. Як жінці стало відомо, невдовзі після вимушеного виїзду з рідної Херсонщини, в її будинок заселились військові РФ. Про стан будинку на даний час нічого невідомо, а сам населений пункт досі знаходиться під контролем РФ. 

За даними фактами позивачка також подала заяву про вчинення кримінального правопорушення до ГУ НП Закарпатської області, на підставі якої відкрито кримінальне провадження.

Скаржниця внаслідок окупації збройними силами РФ вимушено покинула власне житло, втратила можливість проживання там та розпоряджання своїм майном, а також незаконним проникненням і перебуванням у будинку сторонніх осіб зазнала моральних страждань, що викликані, зокрема, позбавленням налагодженого побуту, неможливістю користуванням належним на праві власності житлом та вести повноцінне життя, потребою в пошуці нового помешкання та фінансів.

Це свідчить про наявний факт порушення основоположних прав людини та завдану моральну шкоду відповідачем.

Рішення суду та компенсація моральної шкоди

Суд врахував характер і обсяг душевних страждань та переживань, яких зазнала позивачка, істотність вимушених змін у її життєвих і соціальних стосунках. Таким чином, 35 тисяч євро (що на день подання позову за офіційним курсом Нацбанку України становив 1 млн 485 тис 645 грн), які позивачка просила стягнути в її користь, є справедливою компенсацією з держави-агресора.

За результатами розгляду справи, Закарпатський апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу позивачки задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити у справі нове рішення: стягнути з держави РФ на користь скаржниці у рахунок відшкодування моральної шкоди 1 485  645 грн та судовий збір на користь держави у розмірі 37 141, 12 грн.

