В Черновцах отправили за решетку учителя, который «минировал» учебные заведения

16:59, 2 октября 2025
С декабря 2024 года до середины января 2025 года на электронные адреса четырех учебных заведений Черновцов поступали анонимные сообщения о «минировании».
Фото: facebook.com/Appealcourt
Черновицкий апелляционный суд подтвердил приговор жителю Черновцов, который распространял ложные сообщения о заминировании гимназий и лицеев города.

Как установил суд, с декабря 2024 года до середины января 2025 года на электронные адреса четырех учебных заведений Черновцов поступали анонимные письма о якобы заложенных на территории учреждений взрывных устройствах. В некоторых письмах указывалось время, в течение которого они должны были сработать.

На вызовы, спровоцированные действиями осужденного, спецслужбы выезжали восемь раз, проводили эвакуацию учеников и сотрудников, осуществляли проверку.

Позднее правоохранители выяснили, что автором писем был учитель одного из учебных заведений, который также входил в перечень «заминированных». Создав электронный почтовый ящик, подсудимый отправлял сообщения со своего рабочего места и из дома.

Эти противоправные действия привели к необоснованному отвлечению сил и средств спецслужб, нарушению нормального функционирования образовательных учреждений, срыву учебного процесса, а также спокойствия и ритма жизни граждан. Ущерб государству составил около 300 тысяч гривен.

Шевченковский районный суд г. Черновцов вынес приговор, признав обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины, и с применением ст. 69 УК Украины назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

Не оспаривая свою вину и квалификацию правонарушения, обвиняемый подал апелляционную жалобу с просьбой освободить его от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда отказала в удовлетворении жалобы. Суд мотивировал решение отсутствием оснований для изменения приговора и учел количество эпизодов, тяжесть преступления, значительный материальный ущерб, а также последствия для общественной безопасности: срыв образовательного процесса, эвакуацию учеников и сотрудников, отвлечение сил полиции, ГСЧС и медицинских служб.

До вступления приговора в законную силу подсудимый находился под ночным домашним арестом. После вынесения решения апелляционным судом оно вступило в законную силу.

