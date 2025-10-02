Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Чернівцях відправили за ґрати вчителя, який «мінував» навчальні заклади

16:59, 2 жовтня 2025
З грудня 2024 року до середини січня 2025 року на електронні адреси 4 навчальних закладів Чернівців надходили анонімні повідомлення «замінування».
У Чернівцях відправили за ґрати вчителя, який «мінував» навчальні заклади
Фото: facebook.com/Appealcourt
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернівецький апеляційний суд підтвердив вирок чернівчанину, який здійснював неправдиві повідомлення про замінування гімназій та ліцеїв міста.

Як встановив суд, з грудня 2024 року до середини січня 2025 року на електронні адреси чотирьох навчальних закладів Чернівців надходили анонімні повідомлення про нібито закладені на території установ вибухові пристрої.

У деяких з листів зазначався час, протягом якого вони мали спрацювати.

На виклики, спровоковані діями засудженого, спеціальні служби виїжджали вісім разів, проводили евакуацію учнів та працівників, здійснювали перевірку.

Згодом правоохоронці з’ясували, що автором листів був учитель одного з навчальних закладів, який також входив до переліку «замінованих».

Створивши електронну поштову скриньку, підсудний надсилав повідомлення зі свого робочого місця та з дому.

Такі протиправні дії призвели до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб, порушення нормального функціонування освітніх установ, зриву навчального процесу, а також спокою та ритму життя громадян. Завдані державі збитки сягнули близько 300 тисяч гривень.

Шевченківський районний суд м. Чернівців ухвалив вирок, яким визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України, та із застосуванням ст. 69 КК України призначив покарання у виді одного року і шести місяців позбавлення волі.

Не заперечуючи своєї вини та правової кваліфікації, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив звільнити його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду відмовила в задоволенні скарги.

Суд мотивував рішення відсутністю підстав для зміни вироку та врахував кількість епізодів, тяжкість злочину, істотні матеріальні збитки, а також наслідки для громадської безпеки: зрив освітнього процесу, евакуацію учнів та працівників, відволікання сил поліції, ДСНС та медичних служб.

До вступу вироку в законну силу підсудний перебував під нічним домашнім арештом.

Після ухвалення рішення апеляційним судом воно набуло законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Чернівці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області