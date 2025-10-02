У Чернівцях відправили за ґрати вчителя, який «мінував» навчальні заклади

З грудня 2024 року до середини січня 2025 року на електронні адреси 4 навчальних закладів Чернівців надходили анонімні повідомлення «замінування».

Чернівецький апеляційний суд підтвердив вирок чернівчанину, який здійснював неправдиві повідомлення про замінування гімназій та ліцеїв міста.

Як встановив суд, з грудня 2024 року до середини січня 2025 року на електронні адреси чотирьох навчальних закладів Чернівців надходили анонімні повідомлення про нібито закладені на території установ вибухові пристрої.

У деяких з листів зазначався час, протягом якого вони мали спрацювати.

На виклики, спровоковані діями засудженого, спеціальні служби виїжджали вісім разів, проводили евакуацію учнів та працівників, здійснювали перевірку.

Згодом правоохоронці з’ясували, що автором листів був учитель одного з навчальних закладів, який також входив до переліку «замінованих».

Створивши електронну поштову скриньку, підсудний надсилав повідомлення зі свого робочого місця та з дому.

Такі протиправні дії призвели до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб, порушення нормального функціонування освітніх установ, зриву навчального процесу, а також спокою та ритму життя громадян. Завдані державі збитки сягнули близько 300 тисяч гривень.

Шевченківський районний суд м. Чернівців ухвалив вирок, яким визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України, та із застосуванням ст. 69 КК України призначив покарання у виді одного року і шести місяців позбавлення волі.

Не заперечуючи своєї вини та правової кваліфікації, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив звільнити його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду відмовила в задоволенні скарги.

Суд мотивував рішення відсутністю підстав для зміни вироку та врахував кількість епізодів, тяжкість злочину, істотні матеріальні збитки, а також наслідки для громадської безпеки: зрив освітнього процесу, евакуацію учнів та працівників, відволікання сил поліції, ДСНС та медичних служб.

До вступу вироку в законну силу підсудний перебував під нічним домашнім арештом.

Після ухвалення рішення апеляційним судом воно набуло законної сили.

