Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ признал неприемлемыми заявления 11 граждан об обстрелах ВСУ на оккупированных территориях в 2015-2020 годах

21:28, 2 октября 2025
ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы об обстрелах ВСУ на оккупированных территориях по делу Ryashentseva and Others v. Украина.
ЕСПЧ признал неприемлемыми заявления 11 граждан об обстрелах ВСУ на оккупированных территориях в 2015-2020 годах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЕСПЧ опубликовал решение о неприемлемости по делу Ryashentseva and Others v. Ukraine, которое касалось обвинений в адрес ВСУ в якобы обстрелах жилых массивов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко.

В этом деле 11 граждан, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подали жалобы в связи с повреждением их имущества в результате обстрелов, которые, по их утверждениям, имели место в 2015–2020 годах.

Заявители настаивали, что обстрелы осуществлялись Вооружёнными силами Украины, и в связи с этим заявили о нарушении таких прав: на жизнь, на владение имуществом, на доступ к правосудию, а также об отсутствии эффективных средств правовой защиты.

«Ни один из заявителей не обращался в украинские органы власти, и в качестве объяснения этого приводились доводы о “бессмысленности” обращения к Украине как к участнику конфликта и отсутствии расследований нарушений прав человека», — сообщила Сокоренко.

Сокоренко отметила, что, рассмотрев жалобы заявителей, ЕСПЧ признал их неприемлемыми. Несколько ключевых выводов Суда:

Факты опровергают утверждения: Суд поставил под сомнение заявления о невозможности выезда на подконтрольные Украине территории, поскольку некоторые заявители или члены их семей предоставляли документы, подтверждающие получение украинских документов в 2015 и 2016 годах именно на подконтрольной территории. Кроме того, ЕСПЧ ещё раз подтвердил свою правовую позицию по делу Tsezar and Others v. Ukraine, указав, что жители оккупированных территорий имели возможность передвигаться на подконтрольную территорию по меньшей мере до 2022 года.

Возможность представительства: Заявители могли уполномочить представителей на территории, контролируемой Украиной, либо воспользоваться бесплатной правовой помощью. При этом, согласно документам, их представляла московская юридическая фирма, но не было предоставлено никаких доказательств того, что у них не было доступа к украинским органам.

Эффективность работы перемещённых судов: Суд подтвердил свою правовую позицию, выраженную в аналогичных делах, что заявители, проживающие на временно неконтролируемых правительством территориях, могли успешно воспользоваться средствами судебной защиты, предоставляемыми перемещёнными судами.

Сокоренко добавила, что Суд также указал на наличие эффективных средств правовой защиты в Украине в ситуации заявителей, в частности:

  • Украина создала правовые механизмы для расследования на оккупированных территориях (специальное досудебное расследование, заочное производство — in absentia).
  • В 2017 году в Офисе Генерального прокурора был создан департамент по расследованию преступлений на временно оккупированных территориях.
  • Отчёты Мониторинговой миссии ООН по правам человека и Международного уголовного суда подтверждают проведение расследований и привлечение к ответственности как членов незаконных вооружённых формирований, так и украинских военных. Суд привёл примеры приговоров военнослужащим за похищение и избиение гражданских лиц — это доказывает отсутствие «атмосферы безнаказанности».
  • В межгосударственном деле Ukraine and the Netherlands v. Russia ЕСПЧ оценивал многочисленные доказательства, собранные украинскими правоохранительными органами на оккупированных территориях (протоколы осмотров, экспертизы, спутниковые снимки).

Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул принципиальное отличие данного дела от дела Akdıvar v. Turkey (1996), в котором заявителям не требовалось исчерпывать средства защиты в связи с отказом властей расследовать действия своих военных.

В итоге ЕСПЧ признал заявления неприемлемыми в соответствии со статьёй 35 § 1 Конвенции из-за неиспользования национальных средств правовой защиты.

Сокоренко отметила, в чём заключается важность этого решения ЕСПЧ:

  • решение подтверждает наличие эффективных средств защиты даже в экстремальных условиях войны;
  • устанавливает стандарт для будущих дел — жители оккупированных территорий должны сначала обращаться в украинские органы;
  • опровергает нарративы о «нефункционировании» украинской судебной системы и «атмосфере безнаказанности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕСПЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області