ЕСПЧ признал неприемлемыми заявления 11 граждан об обстрелах ВСУ на оккупированных территориях в 2015-2020 годах

ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы об обстрелах ВСУ на оккупированных территориях по делу Ryashentseva and Others v. Украина.

ЕСПЧ опубликовал решение о неприемлемости по делу Ryashentseva and Others v. Ukraine, которое касалось обвинений в адрес ВСУ в якобы обстрелах жилых массивов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко.

В этом деле 11 граждан, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подали жалобы в связи с повреждением их имущества в результате обстрелов, которые, по их утверждениям, имели место в 2015–2020 годах.

Заявители настаивали, что обстрелы осуществлялись Вооружёнными силами Украины, и в связи с этим заявили о нарушении таких прав: на жизнь, на владение имуществом, на доступ к правосудию, а также об отсутствии эффективных средств правовой защиты.

«Ни один из заявителей не обращался в украинские органы власти, и в качестве объяснения этого приводились доводы о “бессмысленности” обращения к Украине как к участнику конфликта и отсутствии расследований нарушений прав человека», — сообщила Сокоренко.

Сокоренко отметила, что, рассмотрев жалобы заявителей, ЕСПЧ признал их неприемлемыми. Несколько ключевых выводов Суда:

Факты опровергают утверждения: Суд поставил под сомнение заявления о невозможности выезда на подконтрольные Украине территории, поскольку некоторые заявители или члены их семей предоставляли документы, подтверждающие получение украинских документов в 2015 и 2016 годах именно на подконтрольной территории. Кроме того, ЕСПЧ ещё раз подтвердил свою правовую позицию по делу Tsezar and Others v. Ukraine, указав, что жители оккупированных территорий имели возможность передвигаться на подконтрольную территорию по меньшей мере до 2022 года.

Возможность представительства: Заявители могли уполномочить представителей на территории, контролируемой Украиной, либо воспользоваться бесплатной правовой помощью. При этом, согласно документам, их представляла московская юридическая фирма, но не было предоставлено никаких доказательств того, что у них не было доступа к украинским органам.

Эффективность работы перемещённых судов: Суд подтвердил свою правовую позицию, выраженную в аналогичных делах, что заявители, проживающие на временно неконтролируемых правительством территориях, могли успешно воспользоваться средствами судебной защиты, предоставляемыми перемещёнными судами.

Сокоренко добавила, что Суд также указал на наличие эффективных средств правовой защиты в Украине в ситуации заявителей, в частности:

Украина создала правовые механизмы для расследования на оккупированных территориях (специальное досудебное расследование, заочное производство — in absentia).

В 2017 году в Офисе Генерального прокурора был создан департамент по расследованию преступлений на временно оккупированных территориях.

Отчёты Мониторинговой миссии ООН по правам человека и Международного уголовного суда подтверждают проведение расследований и привлечение к ответственности как членов незаконных вооружённых формирований, так и украинских военных. Суд привёл примеры приговоров военнослужащим за похищение и избиение гражданских лиц — это доказывает отсутствие «атмосферы безнаказанности».

В межгосударственном деле Ukraine and the Netherlands v. Russia ЕСПЧ оценивал многочисленные доказательства, собранные украинскими правоохранительными органами на оккупированных территориях (протоколы осмотров, экспертизы, спутниковые снимки).

Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул принципиальное отличие данного дела от дела Akdıvar v. Turkey (1996), в котором заявителям не требовалось исчерпывать средства защиты в связи с отказом властей расследовать действия своих военных.

В итоге ЕСПЧ признал заявления неприемлемыми в соответствии со статьёй 35 § 1 Конвенции из-за неиспользования национальных средств правовой защиты.

Сокоренко отметила, в чём заключается важность этого решения ЕСПЧ:

решение подтверждает наличие эффективных средств защиты даже в экстремальных условиях войны;

устанавливает стандарт для будущих дел — жители оккупированных территорий должны сначала обращаться в украинские органы;

опровергает нарративы о «нефункционировании» украинской судебной системы и «атмосфере безнаказанности».

