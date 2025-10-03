Работодатель не освобождается от выплаты зарплаты работникам, которые не могли выполнять трудовые обязанности из-за оккупации территории — КГС ВС

Истцы обратились в суд с иском к коммунального предприятия, в котором просили установить факт простоя в выполнении ими своих трудовых обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военная агрессия, введение военного положения, пребывание предприятия под оккупацией и обстрелы не освобождают работодателя от обязанности оплаты труда работников. Если работодатель не принял надлежащих организационно-правовых мер в отношении работников, которые не могли выполнять обязанности по независящим от них причинам (в частности, не оформил простой или приостановление трудовых договоров), работники имеют право на получение среднего заработка за весь период вынужденного невыполнения трудовых обязанностей.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 20 августа 2025 года № 337/4651/23 (производство № 61-11129св24).

В рассматриваемом деле истцы обратились в суд с иском к КП «Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения» Токмакского городского совета, в котором просили установить факт простоя в выполнении ими трудовых обязанностей с июня 2022 года по сентябрь 2023 года и взыскать средний заработок за этот период.

Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что выезд из оккупированного города и невыполнение истцами своих обязанностей как работников больницы было объективным и необходимым. В то же время военная агрессия рф и оккупация населенного пункта, где расположено предприятие, не являются основаниями для освобождения работодателя от обязанности оплаты труда работников, учитывая, что работодатель не остановил и не прекратил деятельность юридического лица, не приостановил действие трудового договора с истцами и не ввел простой.

КГС ВС согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций и сделал такие правовые выводы.

Частями 1, 4 и 5 ст. 43 Конституции Украины установлено, что каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается; каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату, не ниже определенной законом; право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

Согласно частям 2–4 ст. 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель обязан принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы. Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы. Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. В случае невозможности своевременной выплаты зарплаты вследствие ведения боевых действий срок выплаты может быть отложен до момента возобновления деятельности предприятия.

Положения ч. 1 ст. 617 ГК Украины не могут быть основанием для освобождения работодателя от обязанности выплатить работнику невыплаченную заработную плату.

КГС ВС отметил, что истцы вынужденно выехали из города в связи с его оккупацией и с целью защиты своей жизни и здоровья, а потому по независящим от них причинам не могли выполнять свои трудовые обязанности. При этом руководство больницы не предоставило разъяснений относительно действий работников в таких условиях, не приостановило трудовые договоры и не ввело простой.

Суд кассационной инстанции указал, что непринятие работодателем надлежащих организационно-правовых мер в отношении работников, которые не имели возможности выполнять свои обязанности по независящим от них причинам, не может быть основанием для лишения их права на оплату труда, которая должна была выплачиваться на условиях, определенных трудовым договором, согласно ст. 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

КГС ВС счел правильными выводы судов о том, что военная агрессия рф против Украины, введение военного положения, пребывание населенного пункта, где фактически было расположено предприятие, под оккупацией, обстрелы не являются теми обстоятельствами, которые освобождают работодателя от обязанности оплаты труда работников при вышеуказанных обстоятельствах. Учитывая изложенное, КГС ВС оставил без изменений судебные решения судов первой и апелляционной инстанций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.