Верховный Суд указал, ограничивается ли годом принятия решения определение цены выкупа объекта приватизации

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что законодательство не устанавливает временных ограничений для проведения оценки объекта приватизации в зависимости от даты принятия решения о приватизации.

Судьи подчеркнули, что решающее значение при определении стоимости выкупа объекта приватизации имеет действительность заключения об оценке на дату заключения договора купли-продажи объекта, подлежащего приватизации путем выкупа.

Детали дела

В рассматриваемом деле физическое лицо — предприниматель обратилась с иском к Фонду государственного имущества Украины о признании предварительного договора купли-продажи арендованного ею имущества (объекта малой приватизации) заключенным. Спор возник из-за расхождений в условиях предварительного договора, в частности цены выкупа объекта и стоимости неотъемлемых улучшений.

После включения в 2021 году объекта в перечень приватизации и принятия решения о приватизации Фонд в 2023 году предложил заключить договор купли-продажи по цене, определенной по результатам оценки на 2022 год, которая существенно превышала стоимость того же имущества по результатам оценки, проведенной по заказу предпринимателя в 2021 году. Истец считала, что оценка должна проводиться в год принятия решения о приватизации, а не позже, и поэтому действия Фонда относительно формирования цены считала неправомерными.

Хозяйственный суд своим решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, отказал в удовлетворении иска, указав, что цена должна определяться исключительно по результатам независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством. КХС ВС оставил без изменений решения предыдущих судов.

КХС ВС отклонил доводы жалобщика, подтвердив, что цена выкупа объекта приватизации должна определяться по результатам независимой оценки, проведение которой осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не ограничивается календарным годом, когда было принято решение о приватизации.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что оценка неотъемлемых улучшений, проведенная арендатором, является лишь одним из этапов оценки имущества, но не является оценкой рыночной стоимости объекта для приватизации путем выкупа.

В то же время, согласно абз. 3 п. 22 Методики оценки имущества, утвержденной постановлением КМУ от 10 декабря 2003 года № 1891, заключение о стоимости объекта приватизации действительно в течение 18 месяцев после даты оценки. При этом заключение о стоимости объекта должно быть действительным на дату заключения договора купли-продажи объекта, подлежащего приватизации путем выкупа, или на момент проведения торгов.

Таким образом, решающее значение при определении стоимости выкупа объекта приватизации имеет действительность заключения об оценке на дату заключения договора купли-продажи.

Более того, подход, при котором определение стоимости выкупа ограничивается годом, в котором принято решение о приватизации, может привести к невозможности заключения договора приватизации из-за отсутствия цены выкупа, поскольку оценка имущества в такой срок не проводилась.

Постановление Верховного Суда от 3 сентября 2025 года по делу № 918/1177/23.

