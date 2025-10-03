Верховний Суд вказав, чи обмежується роком прийняття рішення визначення ціни викупу об’єкта приватизації

Спір виник через розбіжності в умовах попереднього договору, зокрема ціни викупу об’єкта і вартості невід’ємних поліпшень.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що законодавство не встановлює часових обмежень для проведення оцінки об’єкта приватизації залежно від дати прийняття рішення про приватизацію.

Судді наголосили, що вирішальне значення при визначенні вартості викупу об’єкта приватизації має дійсність висновку про вартість об’єкта приватизації на дату укладення договору купівлі-продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу.

Деталі справи

У справі, що розглядалась, фізична особа-підприємець звернулася з позовом до Фонду державного майна України про визнання попереднього договору купівлі-продажу орендованого нею майна (об’єкта малої приватизації) укладеним. Спір виник через розбіжності в умовах попереднього договору, зокрема ціни викупу об’єкта і вартості невід’ємних поліпшень.

Після включення у 2021 році об'єкта до переліку приватизації та прийняття рішення про приватизацію об'єкта Фонд у 2023 році запропонував укласти договір купівлі-продажу за ціною, визначеною за результатами оцінки, проведеної станом на 2022 рік, яка суттєво перевищувала вартість цього ж майна за результатами оцінки, проведеної на замовлення ФОП у 2021 році. Позивачка вважала, що оцінка має проводитися в рік прийняття рішення про приватизацію, а не пізніше, тому дії Фонду щодо формування ціни вважала неправомірними.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що ціна має визначатися виключно за результатом незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства. КГС ВС залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій.

КГС ВС відхилив доводи скаржника, підтвердивши, що ціна викупу об'єкта приватизації повинна визначатися за результатами незалежної оцінки, проведення якої здійснюється відповідно до чинного законодавства та не обмежується календарним роком, коли було прийнято рішення про приватизацію.

Суд касаційної інстанції наголосив, що оцінка невід’ємних поліпшень, зроблена орендарем, є лише одним з етапів оцінки майна, проте не є оцінкою ринкової вартості об'єкта для приватизації шляхом викупу.

Водночас відповідно до абз. 3 п. 22 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10 грудня 2003 року № 1891, висновок про вартість об’єкта приватизації дійсний протягом 18 місяців після дати оцінки. При цьому висновок про вартість об’єкта приватизації повинен бути дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або на момент проведення торгів.

Отже, вирішальне значення при визначенні вартості викупу об'єкта приватизації має дійсність висновку про вартість об’єкта приватизації на дату укладення договору купівлі-продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу.

Більш того, підхід, за якого визначення вартості викупу об'єкта приватизації обмежується роком, у якому прийнято рішення про приватизацію, може призвести до неможливості укладання приватизаційного договору взагалі через відсутність ціни викупу, оскільки оцінку майна в такий строк не було проведено.

Постанова Верховного Суду від 3 вересня 2025 року у справі № 918/1177/23.

