Верховный Суд обнародовал обзор практики ЕСПЧ за июль

19:12, 3 октября 2025
Обзор содержит описание 12 дел, в которых поднимаются вопросы соблюдения государствами-участниками прав, гарантированных различными статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, вынесенным в течение июля 2025 года.

Обзор включает описание 12 дел, в которых рассматриваются вопросы соблюдения государствами-участниками прав, гарантированных различными статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, начиная со ст. 2 (право на жизнь) (LEVON v. Lithuania), заканчивая ст. 3 Первого протокола к Конвенции (право на свободные выборы) и утверждаемым вмешательством России в парламентские выборы в Соединенном Королевстве и реакцией правительства на это (BRADSHAW AND OTHERS v. the United Kingdom).

Три дела касаются Украины:

OPALENKO v. Ukraine – предполагаемое нарушение ст. 6 Конвенции из-за отсутствия защитника на ранних стадиях уголовного производства. Учитывая тщательный анализ всех обстоятельств дела, а также то, как соответствующий недостаток был компенсирован впоследствии, ЕСПЧ не установил нарушения этого аспекта ст. 6, однако констатировал чрезмерную длительность уголовного производства;

KORNIYETS AND OTHERS v. Ukraine – уже достаточно известное дело о так называемых неотложных обысках, которые проводились без постановления следственного судьи с последующим судебным контролем. В этом деле ЕСПЧ отметил ряд недостатков, в частности то, что национальное законодательство не предусматривает участие лица, у которого проводился обыск, в заседании по рассмотрению ходатайства о последующем судебном контроле, а также невозможность апелляционного обжалования соответствующего постановления следственного судьи;

TOMENKO v. Ukraine – важное политическое дело, в котором ЕСПЧ установил нарушение ст. 3 Первого протокола к Конвенции (право на свободные выборы) из-за прекращения полномочий депутата вследствие его выхода из политической фракции.

Кроме того, обзор содержит описание важного решения Большой палаты ЕСПЧ SEMENYA v. Switzerland, в котором рассматривался вопрос судебного контроля над решениями спортивного арбитража. Легкоатлетка пыталась оспорить условия участия в соревнованиях, которые, по ее мнению, затрагивали ее телесную и психологическую целостность и идентичность, право на самоопределение и право на осуществление профессиональной деятельности (она была вынуждена снизить свой естественный уровень тестостерона, чтобы получить разрешение на участие в международных соревнованиях в женской категории).

