Верховний Суд оприлюднив огляд практики ЄСПЛ за липень

Огляд містить опис 12 справ, у яких порушуються питання дотримання державами-членами прав, гарантованих різними статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Фото: zmina.info

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюдни огляд практики Європейського суду з прав людини за рішеннями, ухваленими впродовж липня 2025 року.

Огляд містить опис 12 справ, у яких порушуються питання дотримання державами-членами прав, гарантованих різними статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, починаючи зі ст. 2 (право на життя) (LEVON v. Lithuania), завершуючи ст. 3 Першого протоколу до Конвенції (право на вільні вибори), та стверджуваного втручання росії в парламентські вибори у Сполученому Королівстві й реакції уряду на це (BRADSHAW AND OTHERS v. the United Kingdom).

Три справи стосуються України:

OPALENKO v. Ukraine – стверджуване порушення ст. 6 Конвенції через відсутність захисника на ранніх стадіях кримінального провадження. Враховуючи ретельний аналіз усіх обставин кримінального провадження, а також те, як відповідний недолік було компенсовано надалі, ЄСПЛ не встановив порушення цього аспекту ст. 6, натомість констатував надмірну тривалість кримінального провадження;

KORNIYETS AND OTHERS v. Ukraine – вже доволі відома справа про так звані невідкладні обшуки, які проводилися без ухвали слідчого судді з наступним судовим контролем. У цій справі ЄСПЛ констатував низку недоліків, зокрема те, що національне законодавство не передбачає участі особи, в якої проводився обшук, у засіданні з розгляду клопотання про наступний судовий контроль, а також недоліком визнано неможливість апеляційного оскарження відповідної ухвали слідчого судді;

TOMENKO v. Ukraine – важлива політична справа, у якій ЄСПЛ констатував порушення ст. 3 Першого протоколу до Конвенції (право на вільні вибори) через припинення повноважень депутата внаслідок його виходу з політичної фракції.

Окрім наведеного, огляд містить опис важливого рішення Великої Палати ЄСПЛ SEMENYA v. Switzerland, в якій порушувалося питання щодо судового контролю над рішеннями спортивного арбітражу. Легкоатлетка намагалась оскаржити умови участі в змаганнях, які, на її думку, впливали на її тілесну і психологічну цілісність та ідентичність, право на самовизначення і право на здійснення професійної діяльності (вона була змушена знизити свій природний рівень тестостерону, щоб отримати дозвіл на участь у міжнародних змаганнях у жіночій категорії).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.