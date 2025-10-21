Практика судов
Предприятие пыталось безосновательно списать долги — суд подтвердил налоговые доначисления более чем на 15 млн грн за ряд нарушений

18:24, 21 октября 2025
Полтавский окружной админсуд признал законными налоговые санкции по результатам проверки предприятия.
Полтавский окружной административный суд подтвердил правомерность доначисления более 15 млн грн налоговых обязательств и штрафов предприятию по результатам внеплановой документальной выездной проверки. Нарушения касались налога на прибыль, НДС, налога на недвижимое имущество и неподачи отчетности. Об этом сообщили в прокуратуре.

Суть дела

Контролирующим органом была проведена документальная внеплановая выездная проверка налогоплательщика на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства.

По результатам проверки был составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения, согласно которым:

  • увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль по декларации за 2024 год;
  • увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль;
  • уменьшена сумма отрицательного значения по НДС по декларации за август 2024 года;
  • увеличена сумма денежного обязательства по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Назначены штрафы за:

  • неподачу налоговых деклараций по налогу на недвижимое имущество;
  • неподачу отчетов по форме 20-ОПП;
  • несоблюдение условий хранения первичных документов и непредоставление их на проверку.
  • Общая сумма финансовых санкций составила 15 295,8 тыс. гривен.

Рассмотрение дела в суде

Во время рассмотрения дела суд учёл доводы контролирующего органа, в частности, что:

  • в период с 01.01.2018 по 04.03.2025 предприятие не осуществляло промышленную деятельность;
  • предприятие находилось в производственном простое;
  • объекты недвижимости не использовались по назначению;
  • налог на недвижимое имущество за 2018–2025 годы не декларировался и не уплачивался.

Суд пришёл к выводу, что если недвижимость не использовалась в хозяйственной деятельности как промышленный объект, то льгота, предусмотренная подпунктом «е» подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 Налогового кодекса Украины, не может применяться.

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд (постановление от 11.05.2023 по делу №440/359/20):

«Сам по себе специальный статус объекта налогообложения — статус промышленного здания — не может быть достаточным основанием для освобождения от налогообложения».

Кроме того, проверкой установлено, что предприятие занизило показатели строки 9 декларации по НДС за август 2024 года.

Суд также сослался на практику Верховного Суда (постановление от 07.05.2020 по делу №803/921/16), согласно которой при аннулировании свидетельства плательщика НДС необходимо начислить

налоговые обязательства за неиспользованные товары, услуги и необоротные активы.Кроме этого, в ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие, не сформировав реестр сомнительных долгов, безосновательно списало дебиторскую задолженность и отнесло её к прочим операционным расходам по взаимоотношениям с контрагентами за 2019 год.

По результатам всех установленных нарушений Полтавский окружной административный суд 01.10.2025 года вынес решение по делу №440/6131/25 в пользу контролирующего органа.

