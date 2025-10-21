Предприятие пыталось безосновательно списать долги — суд подтвердил налоговые доначисления более чем на 15 млн грн за ряд нарушений

Полтавский окружной админсуд признал законными налоговые санкции по результатам проверки предприятия.

Полтавский окружной административный суд подтвердил правомерность доначисления более 15 млн грн налоговых обязательств и штрафов предприятию по результатам внеплановой документальной выездной проверки. Нарушения касались налога на прибыль, НДС, налога на недвижимое имущество и неподачи отчетности. Об этом сообщили в прокуратуре.

Суть дела

Контролирующим органом была проведена документальная внеплановая выездная проверка налогоплательщика на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства.

По результатам проверки был составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения, согласно которым:

увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль по декларации за 2024 год;

увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль;

уменьшена сумма отрицательного значения по НДС по декларации за август 2024 года;

увеличена сумма денежного обязательства по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Назначены штрафы за:

неподачу налоговых деклараций по налогу на недвижимое имущество;

неподачу отчетов по форме 20-ОПП;

несоблюдение условий хранения первичных документов и непредоставление их на проверку.

Общая сумма финансовых санкций составила 15 295,8 тыс. гривен.

Рассмотрение дела в суде

Во время рассмотрения дела суд учёл доводы контролирующего органа, в частности, что:

в период с 01.01.2018 по 04.03.2025 предприятие не осуществляло промышленную деятельность;

предприятие находилось в производственном простое;

объекты недвижимости не использовались по назначению;

налог на недвижимое имущество за 2018–2025 годы не декларировался и не уплачивался.

Суд пришёл к выводу, что если недвижимость не использовалась в хозяйственной деятельности как промышленный объект, то льгота, предусмотренная подпунктом «е» подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 Налогового кодекса Украины, не может применяться.

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд (постановление от 11.05.2023 по делу №440/359/20):

«Сам по себе специальный статус объекта налогообложения — статус промышленного здания — не может быть достаточным основанием для освобождения от налогообложения».

Кроме того, проверкой установлено, что предприятие занизило показатели строки 9 декларации по НДС за август 2024 года.

Суд также сослался на практику Верховного Суда (постановление от 07.05.2020 по делу №803/921/16), согласно которой при аннулировании свидетельства плательщика НДС необходимо начислить

налоговые обязательства за неиспользованные товары, услуги и необоротные активы.Кроме этого, в ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие, не сформировав реестр сомнительных долгов, безосновательно списало дебиторскую задолженность и отнесло её к прочим операционным расходам по взаимоотношениям с контрагентами за 2019 год.

По результатам всех установленных нарушений Полтавский окружной административный суд 01.10.2025 года вынес решение по делу №440/6131/25 в пользу контролирующего органа.

