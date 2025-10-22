В Полтавской области судили мужчин, напавших на военных ТЦК

Конфликт произошел при проверке военно-учетных документов.

Автозаводский районный суд Кременчуга признал виновными двух местных жителей, которые напали на военных из ТЦК, применили против них газовый баллончик и повредили служебную машину.

Суть дела

В конфликте с военными приняли участие трое гражданских. В отношении одного из них начато отдельное уголовное производство.

Согласно материалам дела № 524/9125/25, события произошли 25 мая в Кременчуге. Один из мужчин поссорился с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки у него воинского учета.

Этот конфликт привлек внимание двух других местных жителей, которые находились неподалеку. Хотя они не были знакомы между собой, оба решили вмешаться. Подойдя к военным, мужчины начали угрожать, кричать оскорбительные слова и демонстрировать готовность к драке.

К конфликту вновь присоединился тот мужчина, у которого проверяли воинские документы. Он достал газовый баллончик и распылил его в лицо военным, в результате чего один из них получил ожоги глаз и лица. После этого все трое продолжили агрессивные действия — преследовали военных, били ногами служебный автомобиль, а один из них телескопической дубинкой разбил лобовое стекло и зеркало.

Сумма причиненного материального ущерба составила 7643 грн. Во время задержания правоохранители изъяли телескопическую дубинку, которая является холодным оружием и была приобретена нелегально.

Что решил суд

Одному из жителей Кременчуга предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — в хулиганстве и незаконном ношении холодного оружия. Действия его сообщника квалифицированы по ч. 2 ст. 296 УК Украины — как грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, совершенное с особой дерзостью группой лиц.

На суде оба обвиняемых не отрицали своей вины в совершённых преступлениях. Они заключили с прокурором соглашения о признании вины.

Утвержденное соглашение одобрил судья Автозаводского районного суда Кременчуга и назначил согласованное сторонами наказание: одному фигуранту — 2 года лишения свободы с испытательным сроком в один год, другому — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

До вступления приговора в законную силу оба обвиняемых остаются под домашним арестом. Приговор может быть обжалован.

