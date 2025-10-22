На Полтавщині судили чоловіків, які напали на військових ТЦК

Конфлікт відбувся під час перевірки військово-облікових документів.

Автозаводський районний суд Кременчука визнав винними двох місцевих мешканців, які напали на військових з ТЦК, застосували проти них газовий балончик і пошкодили службову машину.

Суть справи

У конфлікті з військовими взяли участь троє цивільних. Щодо одного з них розпочато окреме кримінальне провадження.

За матеріалами справи № 524/9125/25, події відбулися 25 травня в Кременчуці. Один із чоловіків посварився з військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки у нього військово-облікових документів.

Цей конфлікт привернув увагу двох інших місцевих мешканців, які перебували неподалік. Хоча вони не були знайомі між собою, обидва вирішили втрутитися. Підійшовши до військових, чоловіки почали погрожували, кричали образливі слова та демонстрували готовність до бійки.

До конфлікту знову долучився той чоловік, у якого перевіряли військово-обліковані документи. Він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя військовим, унаслідок чого один із них отримав опіки очей та обличчя. Після цього всі троє продовжили агресивні дії — переслідували військових, били ногами службовий автомобіль, а один з них телескопічною дубинкою розбив лобове скло та дзеркало.

Сума завданої матеріальної шкоди склала 7643 грн. Під час затримання правоохоронці вилучили телескопічну дубинку, яка є холодною зброєю та була придбана нелегально.

Що вирішив суд

Одному з жителів Кременчука оголосили обвинувачення за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України — у хуліганстві та незаконному носінні холодної зброї. Дії його спільника кваліфікували за ч. 2 ст. 296 КК України — як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене з особливою зухвалістю групою осіб.

На суді обоє обвинувачених не заперечували своєї провини у скоєних злочинах. Вони уклали з прокурором угоди про визнання винуватості.

Затверджену угоду схвалив суддя Автозаводського районного суду Кременчука та призначив узгоджене сторонами покарання: одному фігуранту 2 роки позбавлення волі з випробувальним строком в один рік, іншому - 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

До набрання вироком законної сили обоє обвинувачених продовжать перебувати під домашнім арештом. Вирок може бути оскаржений.

