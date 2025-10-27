Практика судов
Женщине не удалось восстановить добрачную фамилию отдельным судебным решением — подробности дела

20:13, 27 октября 2025
Суд объяснил, что после развода женщина может вернуть себе добрачную фамилию без обращения в суд.
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел жалобу женщины, которая просила вынести дополнительное решение о возвращении ей добрачной фамилии после расторжения брака. Коллегия судей согласилась с позицией суда первой инстанции и оставила заявление без удовлетворения из-за отсутствия правовых оснований. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

В июне 2025 года Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск местной жительницы и расторг её брак с мужем. Через месяц женщина повторно обратилась в суд. На этот раз она просила вынести дополнительное решение по делу — о восстановлении ей добрачной фамилии.

Суд отказал в удовлетворении этого заявления. В решении указано, что такое требование не относится к случаям, предусмотренным статьёй 270 Гражданского процессуального кодекса Украины, в которых может быть вынесено дополнительное решение.

Суд пояснил, что восстановить добрачную фамилию после расторжения брака можно в несудебном порядке, обратившись в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Заявительница обжаловала решение в апелляционный суд. Она настаивала, что подала заявление о дополнительном решении, поскольку при рассмотрении дела о расторжении брака суд не решил вопрос о возвращении ей добрачной фамилии.

Что решил апелляционный суд

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции: просьба о восстановлении добрачной фамилии не была исковым требованием в иске о расторжении брака, а потому оснований для вынесения дополнительного решения согласно статье 270 ГПК Украины нет.

Апелляционный суд обратил внимание, что дополнительное решение может быть вынесено только в случаях и на условиях, предусмотренных законом. Оно не может изменять суть основного решения или содержать выводы о правах и обязанностях лиц, которые не участвовали в деле, либо решать требования, не исследованные в судебном заседании.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/5825/25 можно ознакомиться в ЕГРСР. 

