Жінці не вдалося відновити дошлюбне прізвище окремим судовим рішенням — подробиці справи

20:13, 27 жовтня 2025
Суд пояснив, що після розлучення жінка може повернути собі дошлюбне прізвище без звернення до суду
Жінці не вдалося відновити дошлюбне прізвище окремим судовим рішенням — подробиці справи
Хмельницький апеляційний суд розглянув скаргу жінки, яка просила ухвалити додаткове рішення про повернення їй дошлюбного прізвища після розірвання шлюбу. Колегія суддів погодилася з позицією першої інстанції та залишила заяву без задоволення через відсутність правових підстав. Про це розповіли у суді.

Обставини справи 

У червні 2025 року Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов місцевої жительки та розірвав її шлюб із чоловіком. Через місяць жінка повторно звернулася до суду. Цього разу просила ухвалити додаткове рішення у справі – про відновлення їй дошлюбного прізвища.

Суд у задоволенні цієї заяви відмовив. У рішенні йдеться, що така вимога не належить до випадків, передбачених статтею 270 Цивільного процесуального кодексу України, у яких може бути ухвалене додаткове рішення.

Суд зауважив, що відновити дошлюбне прізвище після розірвання шлюбу можна у позасудовому порядку, звернувшись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Заявниця оскаржила рішення до апеляційного суду. Вона наполягала, що звернулася із заявою про додаткове рішення, оскільки під час розгляду справи про розірвання шлюбу суд не вирішив питання про її дошлюбне прізвище.

Що вирішив апеляційний суд

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції: прохання про відновлення дошлюбного прізвища не було позовною вимогою у позові про розірвання шлюбу, а тому підстав для ухвалення додаткового рішення згідно зі статтею 270 ЦПК України немає.

Апеляційний суд звернув увагу, що додаткове рішення може бути ухвалено лише у випадках і за умов, передбачених законом. Воно не може змінити суті основного рішення або містити висновки про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі, чи вирішувати вимоги, не досліджені в судовому засіданні.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/5825/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

