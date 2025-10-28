33 года без водительского удостоверения и 51000 грн штрафа — в Одессе суд наказал водителя-правонарушителя

Мужчина управлял автомобилем с признаками наркотического опьянения.

Приморский районный суд Одессы лишил мужчину права управления транспортными средствами сроком на 33 года 4 месяца 20 дней.

Суд установил, что 15 августа в Одессе, в переулке Месячный, мужчина управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения, а именно выраженным дрожанием пальцев рук, ненормальной бледностью, суженными зрачками глаз, которые не реагировали на свет. Мужчина отказался от прохождения осмотра с целью установления состояния наркотического опьянения в медицинском учреждении.

При этом суд учел, что ранее постановлением Приморского районного суда города Одессы от 16 июня 2025 года и постановлением Хаджибейского районного суда города Одессы от 11 июня 2025 года гражданин уже был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение.

В соответствии с частью 3 статьи 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП), если лицо, лишенное права управления, до окончания срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предыдущего взыскания присоединяется к новому.

Исходя из этого, суд вынес решение о взыскании с гражданина штрафа в доход государства в размере 51 000 гривен без конфискации транспортного средства с лишением права управления транспортными средствами сроком на 33 года 4 месяца 20 дней.

