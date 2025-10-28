Практика судів
33 роки без посвідчення водія та 51000 грн штрафу — у Одесі суд покарав водія-правопорушника

15:48, 28 жовтня 2025
Чоловік керував автомобілем з ознаками наркотичного сп`яніння.
Приморський районний суд Одеси позбавив чоловіка права керування транспортними засобами строком на 33 роки 4 місяці 20 днів.

Суд встановив, що 15 серпня в місті Одеса, провулок Місячний чоловік керував автомобілем з явними ознаками наркотичного сп`яніння, а саме виражене тремтіння пальців рук, неприродна блідість, звужені зіниці очей, які не реагували на світло. Від проходження огляду з метою встановлення стану наркотичного сп`яніння у медичному закладі відмовився.

При цьому суд врахував, що раніше постановою Приморського районного суду міста Одеси від 16 червня 2025 року та постановою Хаджибейського районного суду міста Одеси від 11 червня 2025 року громадянина вже був притягнутий до відповідальності за аналогічне правопорушення.

Відповідно до частини 3 статті 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового.

З огляду на це, суд ухвалив рішення про стягнення з громадянина штрафу в дохід держави в розмірі 51 000 гривень в дохід держави без конфіскації транспортного засобу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на строк 33 роки 4 місяці 20 днів.

суд рішення суду Одеса судова практика

