Плата за пользование жильем без заключенного договора найма не может взиматься на основании договорных правоотношений — Верховный Суд

17:36, 28 октября 2025
Верховный Суд рассмотрел дело о взыскании платы за пользование жильем без заключенного договора найма, отметив, что такие средства не могут взиматься на основании договорных правоотношений, но собственник имеет право требовать их за безосновательную сохранность имущества, если это будет отдельно заявлено в иске.
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что плата за пользование жильем без заключения договора найма не может взыскиваться на основании договорных правоотношений.

При отсутствии заключенного договора найма жилья между собственником и пользователем отсутствуют правовые основания для взыскания платы за пользование жильем на основании договорных правоотношений. В случае отказа пользователя от заключения договора найма, собственник имеет право требовать взыскания средств за безосновательное удержание имущества на основании ст. 1212 ГК Украины, однако такие требования должны быть заявлены отдельно в иске.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу об устранении препятствий в осуществлении права собственности на квартиру.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием устранить препятствия в своем праве собственности на квартиру, которая была унаследована после смерти матери истца, и выселить из нее ответчика вместе с ее детьми, которые проживали в жилье без заключения договора. Спорная квартира ранее принадлежала матери истца, и после ее смерти право собственности на квартиру перешло к истцу. Ответчица, которая до этого времени проживала в квартире с согласия умершей собственницы, отказалась покинуть жилье после ее смерти.

Решения судов

Городской суд отказал в удовлетворении иска, поскольку ответчица продолжала пользоваться квартирой на законных основаниях, так как она была зарегистрирована в ней до этого времени. Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Однако Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части взыскания платы за пользование квартирой, указав, что апелляционный суд ненадлежащим образом оценил предложение о заключении договора аренды, которое было предложено ответчице, а также не учел выводы экспертов о рыночной стоимости аренды.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменив решение апелляционного суда о взыскании платы за пользование квартирой. Суд указал, что апелляционный суд не учел доказательства о направленном ответчице проекте договора аренды, а также ненадлежащим образом оценил рыночную стоимость аренды, которая должна была быть взыскана.

В то же время, в части требований о выселении, Верховный Суд оставил решение без изменений, указав, что такие правоотношения должны регулироваться действующим законодательством, в частности правом собственности истца на квартиру и отсутствием правовых оснований для бесплатного пользования жильем.

Таким образом, Верховный Суд не изменил решение о выселении ответчиков, но отменил взыскание арендной платы, что является важным прецедентом в сфере прав собственности и пользования жильем.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Детально ознакомиться с позицией ВС в деле № 501/2332/21 можно по ссылке.

