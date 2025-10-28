Плата за пользование жильем без заключенного договора найма не может взиматься на основании договорных правоотношений — Верховный Суд

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что плата за пользование жильем без заключения договора найма не может взыскиваться на основании договорных правоотношений.
При отсутствии заключенного договора найма жилья между собственником и пользователем отсутствуют правовые основания для взыскания платы за пользование жильем на основании договорных правоотношений. В случае отказа пользователя от заключения договора найма, собственник имеет право требовать взыскания средств за безосновательное удержание имущества на основании ст. 1212 ГК Украины, однако такие требования должны быть заявлены отдельно в иске.
Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу об устранении препятствий в осуществлении права собственности на квартиру.
Истец обратился в суд с требованием устранить препятствия в своем праве собственности на квартиру, которая была унаследована после смерти матери истца, и выселить из нее ответчика вместе с ее детьми, которые проживали в жилье без заключения договора. Спорная квартира ранее принадлежала матери истца, и после ее смерти право собственности на квартиру перешло к истцу. Ответчица, которая до этого времени проживала в квартире с согласия умершей собственницы, отказалась покинуть жилье после ее смерти.
Городской суд отказал в удовлетворении иска, поскольку ответчица продолжала пользоваться квартирой на законных основаниях, так как она была зарегистрирована в ней до этого времени. Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Однако Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части взыскания платы за пользование квартирой, указав, что апелляционный суд ненадлежащим образом оценил предложение о заключении договора аренды, которое было предложено ответчице, а также не учел выводы экспертов о рыночной стоимости аренды.
Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменив решение апелляционного суда о взыскании платы за пользование квартирой. Суд указал, что апелляционный суд не учел доказательства о направленном ответчице проекте договора аренды, а также ненадлежащим образом оценил рыночную стоимость аренды, которая должна была быть взыскана.
В то же время, в части требований о выселении, Верховный Суд оставил решение без изменений, указав, что такие правоотношения должны регулироваться действующим законодательством, в частности правом собственности истца на квартиру и отсутствием правовых оснований для бесплатного пользования жильем.
Таким образом, Верховный Суд не изменил решение о выселении ответчиков, но отменил взыскание арендной платы, что является важным прецедентом в сфере прав собственности и пользования жильем.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.
Детально ознакомиться с позицией ВС в деле № 501/2332/21 можно по ссылке.
