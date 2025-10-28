Плата за користування житлом без укладеного договору найму не може стягуватися на підставі договірних правовідносин — Верховний Суд

Верховний Суд розглянув справу про стягнення плати за користування житлом без укладеного договору найму, зазначивши, що такі кошти не можуть стягуватися на підставі договірних правовідносин, але власник має право вимагати їх за безпідставне збереження майна, якщо це буде окремо заявлено в позові.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що плата за користування житлом без укладеного договору найму не може стягуватися на підставі договірних правовідносин

За відсутності укладеного договору найму житла між власником та користувачем немає правових підстав для стягнення плати за користування житлом на підставі договірних правовідносин. У разі відмови користувача від укладання договору найму, власник має право вимагати стягнення коштів за безпідставне збереження майна на підставі ст. 1212 ЦК України, але такі вимоги мають бути окремо заявлені в позові.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у справі про усунення перешкод у здійсненні права власності на квартиру

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогою усунути перешкоди у своєму праві власності на квартиру, яка була успадкована після смерті матері позивача, та виселити з неї відповідача разом з її дітьми, які проживали в житлі без укладеного договору. Спірна квартира раніше належала матері позивача, і після її смерті право власності на квартиру перейшло до позивача. Відповідачка, що до цього часу проживала в квартирі за згодою померлої власниці, відмовлялася залишити житло після її смерті.

Рішення судів

Міський суд відмовив у задоволенні позову, оскільки відповідачка продовжувала користуватися квартирою на законних підставах, адже вона була зареєстрована у ній до цього часу. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Однак Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду в частині стягнення плати за користування квартирою, зазначивши, що апеляційний суд не належним чином оцінив пропозицію про укладення договору оренди, яку відповідачці було надано, а також не врахував висновки експертів щодо ринкової вартості оренди.

Висновки Верховного Суду

Верховний Суд частково задоволив касаційну скаргу, скасувавши рішення апеляційного суду про стягнення плати за користування квартирою. Суд вказав, що апеляційний суд не врахував докази щодо надісланого відповідачці проекту договору оренди, а також не оцінив належним чином ринкову вартість оренди, яка мала б бути стягнута.

Водночас, у частині вимог щодо виселення, Верховний Суд залишив рішення без змін, вказавши, що такі правовідносини повинні регулюватися чинним законодавством, зокрема правом власності позивача на квартиру та відсутністю правових підстав для безкоштовного користування житлом.

Таким чином, Верховний Суд не змінив рішення щодо виселення відповідачів, але скасував стягнення орендної плати, що є важливим прецедентом у сфері прав власності та користування житлом.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 501/2332/21 можна за посиланням.

