Верховный Суд: непредоставление уведомления члену комитета кредиторов о заседании — существенное нарушение законодательства

КХС ВС сформировал позицию по поводу последствий несообщения о заседании члена комитета кредиторов.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 910/18499/20 и пришел к выводу, что непредоставление уведомления членам комитета кредиторов о заседании комитета, особенно на котором должно приниматься решение о внедрении другой процедуры в рамках производства по делу о банкротстве, по общему правилу является существенным нарушением законодательства.

Детали дела

09.12.2020 Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО «Химреактив» в связи с наличием и непогашенной задолженностью.

18.11.2024 состоялось собрание кредиторов, на котором был сформирован комитет кредиторов ООО «Химреактив» и единогласно принято решение обратиться в суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры. Решение оформлено соответствующим протоколом общего собрания кредиторов.

Кроме того, комитет кредиторов утвердил отчеты о начислении и выплате денежного вознаграждения, осуществлении и возмещении расходов арбитражного управляющего в заявленном им размере. Согласована кандидатура арбитражного управляющего Кучерявого Д. В. для назначения ликвидатором ООО «Химреактив».

В судебном заседании 03.03.2025 Хозяйственный суд города Киева:

прекратил процедуру распоряжения имуществом ООО «Химреактив»;

прекратил полномочия распорядителя имущества ООО «Химреактив» — арбитражного управляющего Охрименко А. А.;

признал ООО «Химреактив» банкротом;

открыл ликвидационную процедуру;

назначил ликвидатором ООО «Химреактив» арбитражного управляющего Кучерявого Д. В.

Суд также утвердил отчеты о начислении и выплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему Охрименко А. А. за период исполнения полномочий распорядителя имущества, а также отчеты о расходах, понесенных по итогам процедуры распоряжения имуществом ООО «Химреактив».

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение местного хозяйственного суда.

Суды указали, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают неспособность должника исполнить свои обязательства перед кредиторами в установленный законом срок, процедура распоряжения имуществом должника продолжается с 09.12.2020, предоставленные протоколы собраний кредиторов и заседания комитета кредиторов ООО «Химреактив» соответствуют положениям ст. 48 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ), то есть имеются основания для признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры. Также суды признали обоснованными представленные арбитражным управляющим Охрименко А. А. отчеты.

Решение Суда

Предметом кассационного пересмотра в данном деле стал вопрос обоснованности судебных решений о признании должника банкротом и введении ликвидационной процедуры, а также утверждения отчетов о начислении и выплате денежного вознаграждения, осуществлении и возмещении расходов арбитражного управляющего.

Кроме того, заявитель, являющийся членом комитета кредиторов должника, подчеркивал, что не принимал участия в собрании кредиторов и на заседании комитета кредиторов 18.11.2024, где принималось решение о переходе к ликвидационной процедуре, поскольку о дате собрания не был уведомлен надлежащим образом (уведомления направлялись на неправильный адрес заявителя).

Должник признается банкротом при условии установления хозяйственным судом его неспособности восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные требования кредиторов иначе, как через применение ликвидационной процедуры.

КХС ВС отметил, что обжалуемые судебные решения не содержат установленной судом неплатежеспособности должника и указания, на основании каких оценок суд пришел к такому выводу. Суды предыдущих инстанций не проверили полноту проведенных распорядителем имущества мероприятий и не исследовали представленные распорядителем имущества доказательства, подтверждающие полноту проведения процедуры распоряжения имуществом; возможность применения к должнику иной, кроме ликвидации, судебной процедуры; не дали надлежащей оценки отчету по результатам анализа финансово-хозяйственного состояния, инвестиционной и иной деятельности и положения на рынках ООО «Химреактив».

Что касается утверждения отчетов о начислении и выплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему Охрименко А. А., осуществлении и возмещении расходов по итогам процедур распоряжения имуществом, КХС ВС пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций не рассмотрели их в соответствии с ч. 6 ст. 30 КУзПБ, ограничившись лишь констатацией факта их утверждения комитетом кредиторов.

В вопросе ненадлежащего уведомления заявителя как члена комитета кредиторов должника о проведении собрания КХС ВС пришел к убеждению о нарушении действующего законодательства.

Суд кассационной инстанции отметил, что для эффективности производства по делу о банкротстве юридического лица КУзПБ предусматривает формирование специальных органов (собрание кредиторов и комитет кредиторов) с установлением максимального количества членов комитета (ч. 6 ст. 48 КУзПБ).

Коллективная природа и установленная обязательность формирования комитета кредиторов требует обсуждения вопросов относительно дальнейшего движения дела о банкротстве. В таких обсуждениях члены комитета кредиторов имеют равные права. Установление максимального количества членов комитета кредиторов направлено на гарантирование права каждого высказаться на заседании комитета кредиторов в силу наличия статуса члена этого органа. КХС ВС отметил, что члены комитета кредиторов могут иметь разные взгляды относительно необходимости, в частности в данном случае, введения ликвидационной процедуры. Поэтому право члена комитета кредиторов высказаться на заседании комитета кредиторов, независимо от арифметического выражения количества голосов, охватывается принципом audiatur et altera pars («да будет услышана и другая сторона»).

Таким образом, непредоставление уведомления членам комитета кредиторов о заседании комитета, особенно на котором должно приниматься решение о внедрении другой процедуры в рамках производства по делу о банкротстве, по общему правилу является существенным нарушением законодательства.

Учитывая неполное выяснение судами предыдущих инстанций фактических обстоятельств дела, имеющих значение для правильного его разрешения, и нарушение законодательства относительно ненадлежащего уведомления члена комитета кредиторов о проведении заседания комитета, КХС ВС отменил судебные решения и передал дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Постановление КХС ВС от 21.08.2025 по делу № 910/18499/20.

