Неявка в суд из-за воздушной тревоги является уважительной причиной для отложения дела – Верховный Суд

Жизнь и безопасность в приоритете, что является оправданным для переноса судебного заседания.

Фото: advokatpost

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело № 904/8306/21 и пришел к выводу, что неявка участника судебного процесса из-за воздушной тревоги является уважительной причиной и основанием для отложения рассмотрения дела, отменив решения нижестоящих судов, которые ограничили право на судебную защиту. Приоритетом является сохранение жизни и здоровья, а суды обязаны обеспечивать реализацию процессуальных прав, в частности на участие в рассмотрении. Если участник не явился из-за тревоги и не был уведомлен о продолжении заседания после ее окончания, суд должен отложить рассмотрение по п. 1 ч. 2 ст. 202 ХПК Украины.

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда удовлетворил жалобу физического лица-предпринимателя Владислава Леуского, отменив определение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 14 февраля 2023 года и постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 5 апреля 2023 года. Дело вернули в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Обстоятельства дела

Леуский обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с требованием признать незаконными отдельные пункты решений Затишнянского сельсовета от 16 июля 2021 года № 15-13/VIII о разрешении на разработку проектов землеустройства для крестьянского хозяйства и от 21 сентября 2021 года № 26-15/VIII об отказе в аренде земли для фермерского хозяйства. Иск обоснован правом собственности на фруктовый сад площадью 40,0639 га.

Хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения из-за неявки представителя истца 14 февраля 2023 года без объяснений и заявления о рассмотрении в его отсутствие. Апелляционный суд оставил решение без изменений. В жалобе истец пояснил, что не явился из-за воздушной тревоги в Каменском с 09:10 до 10:57, что сделало невозможным подачу ходатайства.

Что решил суд

Верховный Суд установил, что суд первой инстанции проигнорировал уважительную причину неявки, подтвержденную письмом управления по чрезвычайным ситуациям Каменского горсовета, и не сообщил истцу о продолжении заседания в 12:10, нарушив его право на участие. Учитывая военное положение и общеизвестность тревог, суд должен был отложить рассмотрение.

Суд констатировал, что оставление иска без рассмотрения из-за формализма нарушило право на судебную защиту, гарантированное ст. 55 Конституции Украины и ст. 6 Конвенции о защите прав человека. Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.