Неявка до суду через повітряну тривогу є поважною причиною для відкладення справи – Верховний Суд

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув справу № 904/8306/21 та дійшов висновку, що неявка учасника судового процесу через повітряну тривогу є поважною причиною та підставою для відкладення розгляду справи, скасувавши рішення нижчих судів, які обмежили право на судовий захист. Пріоритетом є збереження життя і здоров’я, а суди зобов’язані забезпечувати реалізацію процесуальних прав, зокрема на участь у розгляді. Якщо учасник не з’явився через тривогу і не був повідомлений про продовження засідання після її закінчення, суд має відкласти розгляд за п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України.

Касаційний господарський суд Верховного Суду задовольнив скаргу фізичної особи-підприємця Владислава Леуського, скасувавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14 лютого 2023 року та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 5 квітня 2023 року. Справу повернули до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Обставини справи

Леуський звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області, вимагаючи визнати незаконними окремі пункти рішень Затишнянської сільради від 16 липня 2021 року № 15-13/VIII про дозвіл на розробку проектів землеустрою для селянського господарства та від 21 вересня 2021 року № 26-15/VIII про відмову в оренді землі для фермерського господарства. Позов обґрунтовано правом власності на фруктовий сад площею 40,0639 га.

Господарський суд залишив позов без розгляду через неявку представника позивача 14 лютого 2023 року без пояснень і заяви про розгляд за його відсутності. Апеляційний суд залишив рішення без змін. У скарзі позивач пояснив, що не з’явився через повітряну тривогу в Кам’янському з 09:10 до 10:57, що унеможливило подання клопотання.

Що вирішив суд

Верховний Суд встановив, що суд першої інстанції проігнорував поважність причини неявки, підтверджену листом управління з надзвичайних ситуацій Кам’янської міськради, і не повідомив позивача про продовження засідання о 12:10, порушивши його право на участь. З огляду на воєнний стан і загальновідомість тривог, суд мав відкласти розгляд.

Суд констатував, що залишення позову без розгляду через формалізм порушило право на судовий захист, гарантоване ст. 55 Конституції України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

