  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Неявка до суду через повітряну тривогу є поважною причиною для відкладення справи – Верховний Суд

21:30, 11 листопада 2025
Життя та безпека в пріоритеті, що є виправданим для перенесення судового засідання.
Неявка до суду через повітряну тривогу є поважною причиною для відкладення справи – Верховний Суд
Фото: advokatpost
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув справу № 904/8306/21 та дійшов висновку, що неявка учасника судового процесу через повітряну тривогу є поважною причиною та підставою для відкладення розгляду справи, скасувавши рішення нижчих судів, які обмежили право на судовий захист. Пріоритетом є збереження життя і здоров’я, а суди зобов’язані забезпечувати реалізацію процесуальних прав, зокрема на участь у розгляді. Якщо учасник не з’явився через тривогу і не був повідомлений про продовження засідання після її закінчення, суд має відкласти розгляд за п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України.

Касаційний господарський суд Верховного Суду задовольнив скаргу фізичної особи-підприємця Владислава Леуського, скасувавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14 лютого 2023 року та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 5 квітня 2023 року. Справу повернули до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Обставини справи

Леуський звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області, вимагаючи визнати незаконними окремі пункти рішень Затишнянської сільради від 16 липня 2021 року № 15-13/VIII про дозвіл на розробку проектів землеустрою для селянського господарства та від 21 вересня 2021 року № 26-15/VIII про відмову в оренді землі для фермерського господарства. Позов обґрунтовано правом власності на фруктовий сад площею 40,0639 га.

Господарський суд залишив позов без розгляду через неявку представника позивача 14 лютого 2023 року без пояснень і заяви про розгляд за його відсутності. Апеляційний суд залишив рішення без змін. У скарзі позивач пояснив, що не з’явився через повітряну тривогу в Кам’янському з 09:10 до 10:57, що унеможливило подання клопотання.

Що вирішив суд

Верховний Суд встановив, що суд першої інстанції проігнорував поважність причини неявки, підтверджену листом управління з надзвичайних ситуацій Кам’янської міськради, і не повідомив позивача про продовження засідання о 12:10, порушивши його право на участь. З огляду на воєнний стан і загальновідомість тривог, суд мав відкласти розгляд.

Суд констатував, що залишення позову без розгляду через формалізм порушило право на судовий захист, гарантоване ст. 55 Конституції України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд Господарський суд Дніпропетровської області повітряна тривога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]