Владелец имущества может через суд требовать прекращения налогового залога, наложенного из-за долгов предыдущего владельца – КГС ВС

Налоговый залог должен исчезнуть, если имущество купил добросовестный приобретатель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Имущество, приобретенное добросовестным приобретателем на электронных торгах в рамках исполнительного производства, но обремененное налоговым залогом из-за долга предыдущего владельца, подлежит освобождению от такого обременения. Иск нового владельца на основании ст. 391 ГК Украины должен быть удовлетворен, поскольку залог, не связанный с ним, ограничивает право пользования и распоряжения имуществом, нарушая его правомерно приобретенное и нерушимое право собственности. Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В данном деле ООО обратилось в суд с иском к Государственной налоговой службе Украины (ГНС) о прекращении обременения в виде налогового залога.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск ООО удовлетворил. Суды исходили из того, что недвижимое имущество находилось в налоговом залоге из-за долга предыдущего владельца, тогда как к ООО такой залог не применялся. Поскольку налоговый залог не связан с лицом истца, но препятствует ему распоряжаться имуществом, суды пришли к выводу о наличии оснований для прекращения соответствующего обременения.

КГС ВС отметил, что в соответствии со ст. 391 ГК Украины собственник имеет право требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом путем подачи негаторного иска. В данном деле ООО является законным собственником недвижимого имущества, приобретенного на электронных торгах, которые не были оспорены. ГНС не отрицает правомерности приобретения этого права, однако налоговый залог остается в силе из-за долга предыдущего собственника. Истец не является налоговым должником, но наличие залога препятствует осуществлению им правомочий собственника, поэтому КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии оснований для устранения таких препятствий.

Что решил суд

По результатам рассмотрения дела кассационная жалоба ГНС оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций – без изменений.

Постановление КГС ВС от 30 сентября 2025 года по делу № 914/2949/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.