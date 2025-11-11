Власник майна може через суд вимагати припинення податкової застави, накладеної через борги попереднього власника – КГС ВС

Податкова застава має зникнути, якщо майно купив добросовісний набувач.

Майно, придбане добросовісним набувачем на електронних торгах у межах виконавчого провадження, але обтяжене податковою заставою через борг попереднього власника, підлягає звільненню від такого обтяження. Позов нового власника на підставі ст. 391 ЦК України має бути задоволений, оскільки застава, не пов’язана з ним, обмежує право користування та розпорядження майном, порушуючи його правомірно набуте і непорушне право власності. Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи

У цій справі ТОВ звернулося до суду з позовом до Державної податкової служби України (ДПС) про припинення обтяження у вигляді податкової застави.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов ТОВ задовольнив. Суди виходили з того, що нерухоме майно перебувало в податковій заставі через борг попереднього власника, тоді як до ТОВ така застава не застосовувалася. Оскільки податкова застава не пов’язана з особою позивача, але перешкоджає йому розпоряджатися майном, суди дійшли висновку про наявність підстав для припинення відповідного обтяження.

КГС ВС зазначив, що відповідно до ст. 391 ЦК України власник має право вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні своїм майном шляхом подання негаторного позову. У цій справі ТОВ є законним власником нерухомого майна, набутого на електронних торгах, що не були оспорені. ДПС не заперечує правомірності набуття цього права, проте податкова застава залишається чинною через борг попереднього власника. Позивач не є податковим боржником, але наявність застави перешкоджає здійсненню ним правомочностей власника, тому КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для усунення таких перешкод.

Що вирішив суд

За результатами розгляду справи касаційну скаргу ДПС залишено без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій – без змін.

Постанова КГС ВС від 30 вересня 2025 року у справі № 914/2949/24.

