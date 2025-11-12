Верховный Суд высказался о недопустимости остановки работ по содержанию дорог во время военного положения

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу прокуратуры и подчеркнул, что запрет выполнения договора на содержание автомобильных дорог, который фактически приводит к остановке мобилизационного задания, недопустим во время военного положения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказал позицию относительно недопустимости обеспечения иска путем приостановления выполнения мобилизационных заданий в период военного положения.

Запрет на выполнение договора эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, установленный в порядке обеспечения иска, является недопустимым в период военного положения, если такие работы выполняются во исполнение мобилизационного задания (заказа), определенного в соответствии с Планом внедрения и обеспечения мероприятий по осуществлению правового режима военного положения в Украине.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Одесской областной прокуратуры по делу о признании недействительным договора на содержание автомобильных дорог в Одесской области.

Суть дела

Прокурор требовал признать незаконными решения тендерного комитета Службы автомобильных дорог в Одесской области, которыми победителем закупки было определено ООО «Березовкаагрошляхбуд», и отменить заключенный с ним договор. Одновременно с иском была подана заявление об обеспечении иска — прокурор просил запретить Службе автомобильных дорог осуществлять какие-либо платежи в пользу подрядчика, а последнему — выполнять работы по договору.

После этого Служба автомобильных дорог обратилась в суд с ходатайством об отмене принятых мер, указав, что их действие фактически делает невозможным выполнение мобилизационного задания по содержанию дорожной инфраструктуры, утвержденного Кабинетом Министров в рамках мероприятий военного положения.

Определением Хозяйственного суда Одесской области от 25 апреля 2022 года, оставленным без изменений постановлением Южно-западного апелляционного хозяйственного суда от 18 августа 2022 года, меры обеспечения иска были отменены. Суды обосновали свои решения тем, что запрет выполнения договора противоречит государственным интересам в сфере обороны и дорожного обеспечения в условиях военного положения.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев кассационную жалобу, Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы процессуального права, а оснований для отмены их решений не установлено. Суд отметил, что обеспечение иска является процессуальным средством защиты прав истца, однако оно может быть отменено, если изменились обстоятельства или если его применение препятствует выполнению общественно важных задач.

Верховный Суд признал доводы прокуратуры необоснованными, поскольку План мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения, утвержденный распоряжением Кабинета Министров № 181-р, прямо предусматривает необходимость бесперебойного выполнения работ и оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. Органом, ответственным за реализацию этих мероприятий, является Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Кассационная инстанция подчеркнула, что запрет выполнения договора фактически блокирует реализацию государственного мобилизационного задания, а потому отмена определения об обеспечении иска была правомерной и обоснованной.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры без удовлетворения, а определение Хозяйственного суда Одесской области от 25 апреля 2022 года и постановление Южно-западного апелляционного хозяйственного суда от 18 августа 2022 года — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

С детальной позицией ВС по делу № 916/621/22 можно ознакомиться по ссылке.

