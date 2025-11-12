Верховний Суд висловився щодо недопустимості зупинення робіт з утримання доріг під час воєнного стану

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув касаційну скаргу прокуратури та наголосив, що заборона виконання договору на утримання автомобільних доріг, яка фактично призводить до зупинення мобілізаційного завдання, є неприпустимою під час воєнного стану.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду висловив позицію щодо неприпустимості забезпечення позову шляхом зупинення виконання мобілізаційних завдань у період воєнного стан.

Заборона виконання договору експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування встановлена в порядку забезпечення позову, є неприпустимою у період воєнного стану, якщо такі роботи здійснюються на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) визначеного згідно з Планом запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Одеської обласної прокуратури у справі щодо визнання недійсним договору на утримання автомобільних доріг в Одеській області.

Суть справи

Прокурор вимагав визнати незаконними рішення тендерного комітету Служби автомобільних доріг в Одеській області, які визначили переможцем закупівлі ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», та скасувати укладений із ним договір. Разом із позовом було подано заяву про забезпечення позову — прокурор просив заборонити Службі автомобільних доріг здійснювати будь-які платежі на користь підрядника, а останньому — виконувати роботи за договором.

Після цього Служба автомобільних доріг звернулася до суду з клопотанням про скасування вжитих заходів, зазначивши, що їх дія фактично унеможливлює виконання мобілізаційного завдання з утримання дорожньої інфраструктури, затвердженого Кабінетом Міністрів у межах заходів воєнного стану.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25 квітня 2022 року, залишеною без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 18 серпня 2022 року, заходи забезпечення позову було скасовано. Суди обґрунтували свої рішення тим, що заборона виконання договору суперечить державним інтересам у сфері оборони та дорожнього забезпечення в умовах воєнного стану.

Позиція Верховного Суду

Розглянувши касаційну скаргу, Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій правильно застосували норми процесуального права, а підстав для скасування їхніх рішень не встановлено. Суд зазначив, що забезпечення позову є процесуальним засобом захисту прав позивача, але воно може бути скасоване, якщо змінилися обставини або якщо його застосування перешкоджає виконанню суспільно важливих завдань.

Верховний Суд визнав доводи прокуратури безпідставними, оскільки План заходів із запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів № 181-р, прямо передбачає необхідність безперебійного виконання робіт і надання послуг з утримання автомобільних доріг. Органом, відповідальним за реалізацію цих заходів, є Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

Касаційна інстанція наголосила, що заборона виконання договору фактично блокує реалізацію державного мобілізаційного завдання, а тому скасування ухвали про забезпечення позову було правомірним та обґрунтованим.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу заступника керівника Одеської обласної прокуратури без задоволення, а ухвалу Господарського суду Одеської області від 25 квітня 2022 року та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 18 серпня 2022 року — без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення і є остаточною.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 916/621/22 можна за посиланням.

