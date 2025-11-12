Суд запретил мужчине в течение полугода приближаться к бывшей жене и сыну - детали дела

Врачи установили, что у ребенка развились неврологические расстройства, вызванные пережитым домашним насилием.

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о выдаче ограничительного предписания в отношении мужчины, который после расторжения брака продолжал совершать психологическое насилие над бывшей женой и их малолетним сыном. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

С заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении бывшего мужа в суд обратилась жительница города Хмельницкого. Женщина объяснила, что, несмотря на развод, мужчина продолжает оказывать на неё психологическое домашнее насилие в присутствии их малолетнего сына.

По её словам, у ребёнка врачи диагностировали неврологические расстройства, ставшие следствием пережитого домашнего насилия. Заключения психолога подтверждают, что поведение обидчика оказывает существенное психотравмирующее воздействие как на мать, так и на ребёнка.

Женщина неоднократно обращалась в полицию. Правоохранители составляли в отношении мужчины протоколы об административных правонарушениях, выносили срочное запретительное предписание. Постановлением от 10 октября 2025 года суд признал его виновным в совершении домашнего насилия и оштрафовал на 850 гривен. Однако эти меры не повлияли на его поведение.

В связи с этим заявительница просила суд выдать ограничительное предписание, которым запретить бывшему мужу в течение шести месяцев находиться по месту проживания её и ребёнка, приближаться к жилищу на расстояние менее чем 500 метров, появляться рядом с местом её работы и школой сына, а также звонить или связываться иными способами, разыскивать или преследовать их.

Позиция суда и результаты апелляции

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил заявление женщины и выдал ограничительное предписание. С таким решением мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить.

В своей жалобе он указал, что суд первой инстанции рассмотрел заявление бывшей жены без его участия. По его мнению, заявительница не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих вероятность повторного совершения домашнего насилия. Также мужчина считает, что наличие неприязненных отношений между ними не может быть основанием для выдачи ограничительного предписания, тем более в части, касающейся их сына.

Апелляционный суд признал эти доводы частично обоснованными. Коллегия судей отметила, что в материалах дела отсутствуют данные о надлежащем уведомлении мужчины о рассмотрении заявления. Поскольку суд первой инстанции не обеспечил реализацию его процессуальных прав, это является безусловным основанием для отмены решения.

В итоге апелляционный суд частично удовлетворил требования апеллянта: отменил решение суда первой инстанции. Однако, признав доказанными обстоятельства совершения домашнего насилия в отношении заявительницы и вероятность его продолжения, принял новое судебное решение — удовлетворил заявление женщины и выдал ограничительное предписание в отношении её бывшего мужа сроком на шесть месяцев.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/12157/25 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

