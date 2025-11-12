Суд заборонив чоловіку протягом пів року наближатися до колишньої дружини та сина — деталі справи

Лікарі встановили, що у дитини розвинулися неврологічні розлади, спричинені пережитим домашнім насильством.

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу щодо видачі обмежувального припису стосовно чоловіка, який після розірвання шлюбу продовжував чинити психологічне насильство над колишньою дружиною та їхнім малолітнім сином. Про це розповіли у суді.

Суть справи

Із заявою про видачу обмежувального припису щодо колишнього чоловіка до суду звернулася жителька міста Хмельницького. Жінка пояснила, що, попри розірвання шлюбу, чоловік продовжує чинити щодо неї психологічне домашнє насильство в присутності їхнього малолітнього сина.

За її словами, у дитини лікарі діагностували неврологічні розлади, що стали наслідком пережитого домашнього насильства. Висновки психолога підтверджують, що поведінка кривдника має суттєвий психотравмуючий вплив як на матір, так і на дитину.

Жінка неодноразово зверталася до поліції. Правоохоронці складали щодо чоловіка протоколи про адмінправопорушення, виносили терміновий заборонний припис. Постановою від 10 жовтня 2025 року суд визнав його винним у вчиненні домашнього насильства та оштрафував на 850 гривень. Однак ці заходи не вплинули на його поведінку.

У зв’язку з цим заявниця просила суд видати обмежувальний припис, яким заборонити колишньому чоловікові протягом шести місяців перебувати за місцем проживання її та дитини, наближатися до помешкання на відстань менше ніж 500 метрів, з’являтися поблизу місця її роботи та школи сина, а також телефонувати чи контактувати через інші засоби зв’язку, розшукувати або переслідувати їх.

Позиція суду та результати апеляції

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив заяву жінки та видав обмежувальний припис. З таким рішенням чоловік не погодився й подав апеляційну скаргу, у якій просив його скасувати.

У своїй скарзі він зазначив, що суд першої інстанції розглянув заяву колишньої дружини без його участі. На його думку, заявниця не надала достатніх доказів, які б підтверджували вірогідність повторного вчинення домашнього насильства. Також чоловік вважає, що наявність неприязних стосунків між ними не може бути підставою для видачі обмежувального припису, тим більше – у частині, що стосується їхнього сина.

Апеляційний суд визнав ці доводи частково обґрунтованими. Колегія суддів зауважила, що в матеріалах справи відсутні дані про належне повідомлення чоловіка про розгляд заяви. Оскільки суд першої інстанції не забезпечив реалізацію його процесуальних прав, це є безумовною підставою для скасування рішення.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив вимоги апелянта: скасував рішення суду першої інстанції. Та визнавши доведеними обставини вчинення домашнього насильства щодо заявниці та вірогідність його продовження, ухвалив нове судове рішення – задовольнив заяву жінки й видав обмежувальний припис щодо її колишнього чоловіка строком на шість місяців.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/12157/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

