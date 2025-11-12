  1. Судебная практика
Во Львовской области предприниматель избил сотрудника ТЦК металлической трубой — дело рассматривает суд

13:40, 12 ноября 2025
На суде мужчина заявил, что хотел передать лекарства брату.
Во Львовской области предприниматель избил сотрудника ТЦК металлической трубой — дело рассматривает суд
Во Львовской области предприниматель заблокировал автомобиль сотрудников ТЦК и металлической трубой избил одного из военных. Дело № 442/8598/25 рассматривает Дрогобычский городско-районный суд Львовской области.

Как указано в постановлении, утром 6 ноября 2025 года предприниматель из села Опака Дрогобычского района на автомобиле Audi Q7 приехал к зданию одного из ТЦК.

Мужчина перегородил проезд минивэну ТЦК Seat Alhambra и металлической трубой ударил водителя — сотрудника роты охраны ТЦК, который вышел из автомобиля, чтобы выяснить причину перекрытия движения. У потерпевшего диагностировали открытую рану головы, а нападавший скрылся с места происшествия.

Также отмечается, что в автомобиль мужчины сел один из военнообязанных, который также скрылся.

В тот же день правоохранители задержали нападавшего и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.4 ст.296 УКУ (хулиганство).

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что не мог установить, что водитель минивэна является военным ТЦК. Задержанный сообщил, что хотел передать лекарства брату, которого держали в «запертой комнате». 

Мужчина заявил, что проживает с дочерью, находящейся на его иждивении, а также содержит внучку и свою мать. Адвокат нападавшего ходатайствовал о применении ночного домашнего ареста или определении залога, а прокурор и следователь просили взять задержанного под стражу без определения залога.

Суд назначил обвиняемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выйти под залог почти 106 тыс. грн. Постановление следственного судьи может быть обжаловано непосредственно в Львовский апелляционный суд в течение пяти дней со дня его оглашения.

Лента новостей

Блоги
Публикации
