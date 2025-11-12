У Львівській області підприємець побив працівника ТЦК металевою трубою — справу розглядає суд

На суді чоловік заявив, що хотів передати ліки брату,

У Львівській області підприємець заблокував автомобіль працівників ТЦК та металевою трубою побив одного із військових. Справу № 442/8598/25 розглядає Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області.

Як вказується в ухвалі, вранці 6 листопада 2025 року підприємець з села Опака Дрогобицького району на автомобілі Audi Q7 приїхав до приміщення одного з ТЦК.

Чоловік перегородив проїзд мінівену ТЦК Seat Alhambra та металевою трубою вдарив водія, працівника роти охорони ТЦК, який вийшов з авто, щоб з’ясувати причину перекриття руху. У потерпілого діагностували відкриту рану голови, а нападник втік з місця події.

Також зазначається, що у автомобіль чоловіка сів один з військовозобов’язаний, який також втік.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника та відкрили щодо нього кримінальну справу за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство).

Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що не міг встановити, що водій мінівена є військовим ТЦК. Затриманий заявив, що хотів передати ліки брату, якого тримали у «заґратованому приміщенні».

Чоловік заявив, що проживає із донькою, яка перебуває на його утриманні, а також утримує внучку та свою мати. Адвокат нападника клопотав про застосування нічного домашнього арешту або визначення застави, а прокурор та слідчий просили взяти затриманого під варту без визначення застави.

Суд призначив обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під майже 106 тис. грн застави. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

