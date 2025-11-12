  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Львівській області підприємець побив працівника ТЦК металевою трубою — справу розглядає суд

13:40, 12 листопада 2025
На суді чоловік заявив, що хотів передати ліки брату,
У Львівській області підприємець побив працівника ТЦК металевою трубою — справу розглядає суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області підприємець заблокував автомобіль працівників ТЦК та металевою трубою побив одного із військових. Справу № 442/8598/25 розглядає Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області.

Як вказується в ухвалі, вранці 6 листопада 2025 року підприємець з села Опака Дрогобицького району на автомобілі Audi Q7 приїхав до приміщення одного з ТЦК.

Чоловік перегородив проїзд мінівену ТЦК Seat Alhambra та металевою трубою вдарив водія, працівника роти охорони ТЦК, який вийшов з авто, щоб з’ясувати причину перекриття руху. У потерпілого діагностували відкриту рану голови, а нападник втік з місця події.

Також зазначається, що у автомобіль чоловіка сів один з військовозобов’язаний, який також втік.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника та відкрили щодо нього кримінальну справу за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство).

Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що не міг встановити, що водій мінівена є військовим ТЦК. Затриманий заявив, що хотів передати ліки брату, якого тримали у «заґратованому приміщенні». 

Чоловік заявив, що проживає із донькою, яка перебуває на його утриманні, а також утримує внучку та свою мати. Адвокат нападника клопотав про застосування нічного домашнього арешту або визначення застави, а прокурор та слідчий просили взяти затриманого під варту без визначення застави.

Суд призначив обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під майже 106 тис. грн застави. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів напад судова практика ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]