  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда пропуск срока для подачи встречного иска является уважительным

16:23, 12 ноября 2025
КХС ВС отметил, что важность причин пропуска процессуального срока должна определяться с учетом всех конкретных обстоятельств дела, а формальный подход к оценке доказательств нарушает право стороны на справедливое судебное разбирательство.
Верховный Суд разъяснил, когда пропуск срока для подачи встречного иска является уважительным
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказался относительно оснований для восстановления пропущенного срока подачи встречного иска в условиях военного положения.

Отмечается, что если участник дела не был осведомлён о наличии судебного производства до момента обращения с заявлением об ознакомлении с материалами дела, а промежуток времени между таким ознакомлением и подачей встречного иска является незначительным, и существуют объективные обстоятельства, которые могли сделать невозможным получение судебной корреспонденции (в частности, ракетные обстрелы населённого пункта, перебои в почтовой связи и т.п.), — такие обстоятельства признаются уважительными причинами пропуска срока для подачи встречного иска.

При этом суд должен учитывать рекомендации Совета судей Украины относительно работы судов в условиях военного положения о необходимости взвешенного подхода к установлению процессуальных сроков.

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу между двумя физическими лицами-предпринимателями о взыскании более 767 тысяч гривен задолженности по договору аренды.

Обстоятельства дела

ФЛП обратился в Хозяйственный суд Полтавской области с иском к другому предпринимателю о взыскании 767 412 гривен, в том числе более 673 тысяч гривен долга по арендной плате, пени, инфляционных потерь и трёх процентов годовых. Иск обоснован тем, что ответчик не уплачивал арендную плату по договору аренды нежилого помещения, заключённому 1 июня 2020 года, который действовал до июня 2022 года.

В сентябре 2022 года ответчик подал встречный иск, в котором просил признать договор недействительным, утверждая, что фактически подписал его не с истцом, а с его отцом, имеющим те же личные данные. По мнению ответчика, это свидетельствует о введении его в заблуждение относительно существенных условий сделки. Одновременно он просил восстановить пропущенный срок для подачи встречного иска.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд отказал в восстановлении срока для подачи встречного иска и возвратил заявление ответчику. Впоследствии этот суд частично удовлетворил первоначальный иск, взыскав с ответчика задолженность, инфляционные потери, проценты и судебный сбор. Апелляционная инстанция оставила эти решения без изменений, а дополнительно обязала ответчика уплатить 14 250 гривен расходов на профессиональную правовую помощь.

Позиция и выводы Верховного Суда

Рассмотрев кассационные жалобы, Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно оценили причины пропуска срока для подачи встречного иска.

В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего уведомления ответчика об открытии производства, что лишило его возможности реализовать процессуальные права. Суд также учёл военное положение и обстоятельства обстрелов города Кременчуга, которые могли сделать невозможным получение судебной корреспонденции.

Кассационная инстанция подчеркнула, что встречный иск о признании договора недействительным непосредственно связан с первоначальным иском о взыскании арендной платы, поэтому их совместное рассмотрение является целесообразным.

Верховный Суд отменил определение, решение и постановления судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии встречного иска.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подробно ознакомиться с выводами Верховного Суда по делу № 917/457/22 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]