Верховный Суд разъяснил, когда пропуск срока для подачи встречного иска является уважительным

КХС ВС отметил, что важность причин пропуска процессуального срока должна определяться с учетом всех конкретных обстоятельств дела, а формальный подход к оценке доказательств нарушает право стороны на справедливое судебное разбирательство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказался относительно оснований для восстановления пропущенного срока подачи встречного иска в условиях военного положения.

Отмечается, что если участник дела не был осведомлён о наличии судебного производства до момента обращения с заявлением об ознакомлении с материалами дела, а промежуток времени между таким ознакомлением и подачей встречного иска является незначительным, и существуют объективные обстоятельства, которые могли сделать невозможным получение судебной корреспонденции (в частности, ракетные обстрелы населённого пункта, перебои в почтовой связи и т.п.), — такие обстоятельства признаются уважительными причинами пропуска срока для подачи встречного иска.

При этом суд должен учитывать рекомендации Совета судей Украины относительно работы судов в условиях военного положения о необходимости взвешенного подхода к установлению процессуальных сроков.

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу между двумя физическими лицами-предпринимателями о взыскании более 767 тысяч гривен задолженности по договору аренды.

Обстоятельства дела

ФЛП обратился в Хозяйственный суд Полтавской области с иском к другому предпринимателю о взыскании 767 412 гривен, в том числе более 673 тысяч гривен долга по арендной плате, пени, инфляционных потерь и трёх процентов годовых. Иск обоснован тем, что ответчик не уплачивал арендную плату по договору аренды нежилого помещения, заключённому 1 июня 2020 года, который действовал до июня 2022 года.

В сентябре 2022 года ответчик подал встречный иск, в котором просил признать договор недействительным, утверждая, что фактически подписал его не с истцом, а с его отцом, имеющим те же личные данные. По мнению ответчика, это свидетельствует о введении его в заблуждение относительно существенных условий сделки. Одновременно он просил восстановить пропущенный срок для подачи встречного иска.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд отказал в восстановлении срока для подачи встречного иска и возвратил заявление ответчику. Впоследствии этот суд частично удовлетворил первоначальный иск, взыскав с ответчика задолженность, инфляционные потери, проценты и судебный сбор. Апелляционная инстанция оставила эти решения без изменений, а дополнительно обязала ответчика уплатить 14 250 гривен расходов на профессиональную правовую помощь.

Позиция и выводы Верховного Суда

Рассмотрев кассационные жалобы, Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно оценили причины пропуска срока для подачи встречного иска.

В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего уведомления ответчика об открытии производства, что лишило его возможности реализовать процессуальные права. Суд также учёл военное положение и обстоятельства обстрелов города Кременчуга, которые могли сделать невозможным получение судебной корреспонденции.

Кассационная инстанция подчеркнула, что встречный иск о признании договора недействительным непосредственно связан с первоначальным иском о взыскании арендной платы, поэтому их совместное рассмотрение является целесообразным.

Верховный Суд отменил определение, решение и постановления судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии встречного иска.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подробно ознакомиться с выводами Верховного Суда по делу № 917/457/22 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.