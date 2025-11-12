Верховный Суд представил обзор практики по обеспечению иска в хозяйственном и гражданском судопроизводстве

Верховный Суд обнародовал обзор практики обеспечения иска в хозяйственных и гражданских делах за период с 2018 года по сентябрь 2025 года.

Верховный Суд опубликовал систематизированный обзор судебной практики по обеспечению иска в хозяйственном и гражданском судопроизводстве, в который вошли решения, внесённые в ЕГРСР за период с 2018 года по сентябрь 2025 года.

Документ должен быть полезен для юристов, адвокатов, судей, арбитражных управляющих, других участников судебного процесса, а также для научных работников, стремящихся глубже понять подходы суда к применению мер обеспечения иска в хозяйственных и гражданских спорах.

Основные аспекты обзора:

общие положения об обеспечении иска: определение цели и правовой природы мер, предпосылки и последствия, правомерность применения, соразмерность и адекватность мер;

отдельные меры обеспечения иска: наложение ареста на имущество и денежные средства, запрет на совершение определённых действий, приостановление взыскания по исполнительным документам, арест морских судов и другие меры обеспечения;

особенности применения мер обеспечения иска в отдельных категориях споров: банкротство, земельные, корпоративные и семейные споры, споры о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанные с антимонопольным и конкурентным законодательством;

обеспечение иска по делам, переданным на рассмотрение третейских судов и международного коммерческого арбитража;

отмена мер обеспечения иска;

встречное обеспечение / отмена встречного обеспечения: правомерность встречного обеспечения и баланс интересов сторон.

