  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд представив огляд практики щодо забезпечення позову в господарському та цивільному судочинстві

18:28, 12 листопада 2025
Верховний Суд оприлюднив огляд практики щодо забезпечення позову в господарських і цивільних справах за період з 2018 року по вересень 2025 року.
Верховний Суд представив огляд практики щодо забезпечення позову в господарському та цивільному судочинстві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував систематизований огляд судової практики щодо забезпечення позову в господарському та цивільному судочинстві, до якого увійшли рішення, внесені до ЄДРСР у період з 2018 року по вересень 2025 року.

Документ має бути корисним для юристів, адвокатів, суддів, арбітражних керуючих, інших учасників судового процесу, а також науковців, що прагнуть глибше зрозуміти підходи суду до застосування заходів забезпечення позову у господарських і цивільних спорах. 

Основні аспекти огляду:

  • загальні положення про забезпечення позову: визначення мети та правової природи заходів, передумови і наслідки, правомірність застосування, співмірність та адекватність заходів;
  • окремі заходи забезпечення позову: накладення арешту на майно та грошові кошти, заборона вчинення певних дій, зупинення стягнення за виконавчими документами, арешт морських суден та інші заходи забезпечення;
  • особливості застосування заходів забезпечення позову у конкретних категоріях спорів: банкрутство, земельні, корпоративні та сімейні спори, спори щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством;
  • забезпечення позову у справах, переданих на розгляд третейських судів та міжнародному комерційному арбітражу;
  • скасування заходів забезпечення позову;
  • зустрічне забезпечення / скасування зустрічного забезпечення: правомірність зустрічного забезпечення та баланс інтересів сторін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]