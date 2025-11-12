Верховний Суд представив огляд практики щодо забезпечення позову в господарському та цивільному судочинстві

Верховний Суд оприлюднив огляд практики щодо забезпечення позову в господарських і цивільних справах за період з 2018 року по вересень 2025 року.

Верховний Суд опублікував систематизований огляд судової практики щодо забезпечення позову в господарському та цивільному судочинстві, до якого увійшли рішення, внесені до ЄДРСР у період з 2018 року по вересень 2025 року.

Документ має бути корисним для юристів, адвокатів, суддів, арбітражних керуючих, інших учасників судового процесу, а також науковців, що прагнуть глибше зрозуміти підходи суду до застосування заходів забезпечення позову у господарських і цивільних спорах.

Основні аспекти огляду:

загальні положення про забезпечення позову: визначення мети та правової природи заходів, передумови і наслідки, правомірність застосування, співмірність та адекватність заходів;

окремі заходи забезпечення позову: накладення арешту на майно та грошові кошти, заборона вчинення певних дій, зупинення стягнення за виконавчими документами, арешт морських суден та інші заходи забезпечення;

особливості застосування заходів забезпечення позову у конкретних категоріях спорів: банкрутство, земельні, корпоративні та сімейні спори, спори щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством;

забезпечення позову у справах, переданих на розгляд третейських судів та міжнародному комерційному арбітражу;

скасування заходів забезпечення позову;

зустрічне забезпечення / скасування зустрічного забезпечення: правомірність зустрічного забезпечення та баланс інтересів сторін.

