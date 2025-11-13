КУС ВС уточнил порядок определения полномочий следователей во время объединения уголовных производств

Верховный Суд разъяснил, что при объединении уголовных производств нет необходимости повторно назначать следователя или группу следователей, если их полномочия были должным образом определены в каждом из производств до объединения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда высказался относительно необходимости повторного назначения следователя (группы следователей) или поручения на проведение досудебного расследования конкретному следователю в объединённом уголовном производстве.

Отмечается, что УПК не предусматривает необходимости повторного назначения следователя (группы следователей) или поручения на проведение досудебного расследования конкретному следователю в объединённом уголовном производстве, а также того, что определённый в отдельном производстве следователь утрачивает свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим.

В КУС ВС рассматривалась кассационная жалоба на постановление Днепровского апелляционного суда, которым оставлен в силе оправдательный приговор в отношении прокурора, обвиняемого в покушении на получение неправомерной выгоды за влияние на решение судьи.

Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд допустил существенные нарушения процессуального закона, не проверив надлежащим образом доводы стороны обвинения, и направил дело на новое рассмотрение.

Суть дела

Согласно материалам дела, прокурор был назначен ответственным за процессуальное руководство в производстве по подозрению в преступлении по ч. 1 ст. 122 УК Украины. В январе 2017 года, как установлено следствием, у прокурора возник умысел получить неправомерную выгоду через посредников — за влияние на судью, который должен был определить наказание в виде исправительных работ.

По версии обвинения, прокурор дал указания третьим лицам передать требование о передаче 2 000 долларов США, а впоследствии согласовал уменьшение суммы до 1 600 долларов. Деньги были переданы посреднику, который не знал о незаконном умысле прокурора. Однако фактически прокурор их не получил, поскольку его действия были выявлены правоохранителями. Это стало основанием для квалификации как покушения на получение неправомерной выгоды.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Самарский районный суд пришёл к выводу, что доказательства стороны обвинения являются недопустимыми из-за отсутствия в материалах дела надлежащих постановлений о назначении следователей и прокуроров в производстве. Суд признал, что такие нарушения делают невозможным установление факта совершения инкриминируемого преступления. Днепровский апелляционный суд согласился с оправданием, но изменил основание на недоказанность совершения преступления. Он также признал доказательства недопустимыми, мотивируя это отсутствием постановлений о определении полномочий следователей и прокуроров уже в объединённом уголовном производстве.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд установил, что апелляционный суд неправильно оценил вопрос допустимости доказательств. К кассационной жалобе прокурор приложил надлежащие копии постановлений об определении следователей в двух уголовных производствах, которые впоследствии были объединены, а также постановления о назначении прокурора. Коллегия судей отметила, что объединение производств не требует повторного определения полномочий, если соответствующие лица уже были назначены в обоих производствах. Следовательно, вывод о недопустимости доказательств по этим основаниям был необоснованным.

Верховный Суд также указал, что апелляционный суд не проверил доводы прокурора относительно неправильной оценки доказательств судом первой инстанции. Суд ограничился утверждением о якобы невозможности вынесения обвинительного приговора после нового рассмотрения, однако этот вывод противоречил как обстоятельствам дела, так и требованиям ст. 416 УПК Украины. Поскольку в предыдущей апелляционной жалобе прокурор прямо ставил вопрос о применении закона о более тяжком уголовном правонарушении и назначении наказания, местный суд при новом рассмотрении не был лишён возможности вынести обвинительный приговор.

Верховный Суд подчеркнул, что апелляционный суд обязан дать исчерпывающий ответ на все доводы апелляционной жалобы, что прямо следует из ст. 419 УПК Украины. Невыполнение этого обязательства является существенным нарушением процессуальных норм, которое ставит под сомнение законность принятого решения. Учитывая это, кассационная инстанция пришла к выводу, что постановление апелляционного суда является необоснованным.

КУС ВС отменил постановление Днепровского апелляционного суда и направил уголовное производство в отношении прокурора на новое апелляционное рассмотрение. Суд отметил необходимость полного и всестороннего анализа доводов стороны обвинения и вынесения законного и мотивированного решения.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией ВС в деле № 206/4419/17 можно по ссылке.

