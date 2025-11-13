ККС ВС уточнив порядок визначення повноважень слідчих під час об’єднання кримінальних проваджень

Верховний Суд роз’яснив, що під час об’єднання кримінальних проваджень немає потреби повторно призначати слідчого чи групу слідчих, якщо їхні повноваження були належно визначені у кожному з проваджень до об’єднання.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду висловився щодо необхідності повторного призначення слідчого (групи слідчих) або доручення на проведення досудового розслідування конкретному слідчому в об’єднаному кримінальному провадженні.

Зазначається, що КПК не передбачено необхідності повторного призначення слідчого (групи слідчих) чи доручення на проведення досудового розслідування конкретному слідчому в об’єднаному кримінальному провадженні, а також того, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим.

ККС ВС розглядалася касаційна скарга на ухвалу Дніпровського апеляційного суду, якою залишено в силі виправдувальний вирок щодо прокурора, обвинуваченого у замаху на одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення судді.

Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд допустив істотні порушення процесуального закону, не перевіривши належним чином доводи сторони обвинувачення, і направив справу на новий розгляд.

Суть справи

Згідно з матеріалами справи, прокурора було призначено відповідальним за процесуальне керівництво у провадженні щодо підозрюваного у злочині за ч. 1 ст. 122 КК України. У січні 2017 року, слідством установлено, у прокурора виник умисел отримати неправомірну вигоду через посередників — за вплив на суддю, який мав визначити покарання у вигляді виправних робіт.

За версією обвинувачення, прокурор дав вказівки третім особам передати вимогу про передачу 2 000 доларів США, а згодом погодив зменшення суми до 1 600 доларів. Гроші були передані посереднику, який не знав про незаконний умисел прокурора. Втім, прокурор фактично їх не отримав, оскільки його дії були викриті правоохоронцями. Це стало підставою для кваліфікації за замахом на одержання неправомірної вигоди.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Самарський районний суд дійшов висновку, що докази сторони обвинувачення є недопустимими через відсутність у матеріалах справи належних постанов про призначення слідчих та прокурорів у провадженні. Суд визнав, що такі порушення роблять неможливим встановлення факту вчинення інкримінованого злочину. Дніпровський апеляційний суд погодився з виправданням, але змінив підставу на недоведеність вчинення злочину. Він також визнав докази недопустимими, мотивуючи це відсутністю постанов щодо визначення повноважень слідчих та прокурорів уже в об’єднаному кримінальному провадженні.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд установив, що апеляційний суд неправильно оцінив питання допустимості доказів. До касаційної скарги прокурор долучив належні копії постанов про визначення слідчих у двох кримінальних провадженнях, які згодом були об’єднані, а також постанови про призначення прокурора. Колегія суддів наголосила, що об’єднання проваджень не потребує повторного визначення повноважень, якщо відповідні особи вже були призначені в обох провадженнях. Отже, висновок про недопустимість доказів з цих підстав був безпідставним.

Верховний Суд також зазначив, що апеляційний суд не перевірив доводів прокурора щодо неправильності оцінки доказів судом першої інстанції. Суд обмежився твердженням про нібито неможливість ухвалення обвинувального вироку після нового розгляду, однак цей висновок суперечив як обставинам справи, так і вимогам ст. 416 КПК України. Оскільки у попередній апеляційній скарзі прокурор прямо ставив питання про застосування закону щодо більш тяжкого кримінального правопорушення та призначення покарання, місцевий суд під час нового розгляду не був позбавлений можливості ухвалити обвинувальний вирок.

Верховний Суд підкреслив, що апеляційний суд мав обов’язок надати вичерпну відповідь на всі доводи апеляційної скарги, що прямо випливає зі ст. 419 КПК України. Невиконання цього обов’язку є істотним порушенням процесуальних норм, яке ставить під сумнів законність ухваленого рішення. Враховуючи це, касаційна інстанція дійшла висновку, що ухвала апеляційного суду є необґрунтованою.

ККС ВС скасував ухвалу Дніпровського апеляційного суду та направив кримінальне провадження щодо прокурора на новий апеляційний розгляд. Суд наголосив на необхідності повного та всебічного аналізу доводів сторони обвинувачення і постановлення законного та мотивованого рішення.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі №206/4419/17 можна за посиланням.

