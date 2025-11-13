  1. Судебная практика
Квитанция о технической ошибке не спасла плательщика от налогового штрафа за непредставление отчета — детали дела

14:49, 13 ноября 2025
Второй апелляционный административный суд признал правомерным штраф за непредставление отчета о контролируемых операциях, несмотря на предоставленную Квитанцию ​​о технической ошибке.
Второй апелляционный административный суд рассмотрел дело о применении налогового штрафа за неподачу отчета о контролируемых операциях. Об этом сообщает ГНС в Полтавской области.

По результатам камеральной документальной внеплановой выездной проверки установлено нарушение требований подпункта 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 Налогового кодекса — неподача отчета о контролируемых операциях за 2016 год.

Акт №13455/16-31-23-06/30748505 от 02.10.2024 стал основанием для принятия налогового уведомления-решения о применении штрафных (финансовых) санкций на сумму 413 400,0 гривен.

Коллегия судей учла, что контролирующим органом к материалам дела была приложена копия Квитанции №1 от 25.11.2020. В ней указано, что отчет о контролируемых операциях за 2016 год не принят из-за негативного результата автоматизированной проверки согласно пункту 8 раздела II Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №557 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 01.06.2020 №261).

Судом установлено, что истец пытался подать отчет в ноябре 2020 года, однако документ не был принят, поэтому отчет остался неподанным на момент проведения проверки.

Коллегия судей отметила, что истец не опроверг выводы акта проверки и не предоставил доказательств, которые бы подтверждали подачу или принятие отчета.

Кроме того, суд сослался на позицию Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 08.09.2021 по делу №816/228/17), согласно которой неправомерность проведения проверки не может быть предметом отдельного иска. Такие нарушения могут быть учтены только в случае, если они повлияли на правильность выводов проверки или законность решений налогового органа.

Учитывая изложенное, 09.10.2025 Второй апелляционный административный суд принял решение по делу №440/14931/24 в пользу контролирующего органа.

