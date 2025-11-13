  1. Судова практика
Квитанція про технічну помилку не врятувала платника від податкового штрафу за неподання звіту — деталі справи

14:49, 13 листопада 2025
Другий апеляційний адміністративний суд визнав правомірним штраф за неподання звіту про контрольовані операції, попри надану Квитанцію про технічну помилку.
Другий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо застосування податкового штрафу за неподання звіту про контрольовані операції. Про це повідомляє ДПС у Полтавській області. 

За результатами камеральної документальної позапланової виїзної перевірки встановлено порушення вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу  – неподання звіту про контрольовані операції за 2016 рік.

Акт №13455/16-31-23-06/30748505 від 02.10.2024 став підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 413 400,0 гривень.

Колегія суддів врахувала, що контролюючим органом до матеріалів справи було долучено копію Квитанції №1 від 25.11.2020. У ній зазначено, що звіт про контрольовані операції за 2016 рік не прийнято через негативний результат автоматизованої перевірки відповідно до пункту 8 розділу II Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 06.06.2017 №557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 №261).

Судом встановлено, що позивач намагався подати звіт у листопаді 2020 року, однак документ не був прийнятий, тому звіт залишився неподаним на момент проведення перевірки.

Колегія суддів зазначила, що позивач не спростував висновки акту перевірки та не надав доказів, які б підтверджували подання або прийняття звіту.

Крім того, суд послався на позицію Великої Палати Верховного Суду (постанова від 08.09.2021 у справі №816/228/17), згідно з якою неправомірність проведення перевірки не може бути предметом окремого позову. Такі порушення можуть бути враховані при лише у випадку, якщо вони вплинули на правильність  висновків перевірки чи законність рішень податкового органу.

Враховуючи наведене, Другий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №440/14931/24 на користь контролюючого органу.

