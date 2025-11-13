  1. Судебная практика
Женщину задержали, а ее собака умерла в закрытом авто — полицию судят за смерть животного

16:19, 13 ноября 2025
Владелица обвиняет офицеров в том, что они оставили ее собаку в машине без помощи и утилизировали тело без ее ведома.
Федеральный суд штата Арканзас разрешил продолжить рассмотрение иска Кристал Бледсо против города Кеддо-Велли и двух полицейских, которых она обвиняет в гибели своей собаки по кличке Бенк.

Животное было ее эмоциональной поддержкой, однако, по словам женщины, правоохранители проигнорировали ее просьбу спасти собаку, а после его смерти — утилировали тело без ее ведома. Об этом говорится в деле Krystal Bledsoe v. City of Caddo Valley, Arkansas; Lieutenant James Brown; and Officer Isaac Perry.

Что произошло

Инцидент произошел 9 июня 2024 года во время задержания Бледсо лейтенантом Джеймсом Брауном. В ее машине оставалась собака Бенк, которой, по словам владелицы, требовалась срочная помощь. Несмотря на ее предупреждения, офицер оставил животное в закрытом автомобиле.

Во время инвентаризационного осмотра машины позже другой офицер, Исак Перри, обнаружил Бенка мертвым. Полиция не вызвала ветеринара, не проинформировала владелицу и утилизировала тело собаки через муниципальную санитарную систему — без какого-либо объяснения или документов о причинах смерти или способе обращения с телом.

Аргументы истицы

В иске Бледсо утверждает, что действия полиции:

  • привели к гибели ее животного и нарушили ее имущественные права;
  • были неправомерным «изъятием имущества» в соответствии с Четвертой поправкой Конституции США;
  • нанесли ей эмоциональный вред, поскольку пес был ее эмоциональной поддержкой.

Попытка полиции закрыть дело провалилась

Полиция требовала прекратить рассмотрение иска, ссылаясь на решение Верховного суда США Heck v. Humphrey. По их мнению, иск якобы связан с правомерностью самого задержания.

Однако суд установил, что Бледсо не оспаривает арест, а жалуется именно на действия, которые привели к смерти ее собаки и последующее обращение с телом — а это, отметил суд, является отдельным вопросом.

Судья Марк Форд пришел к выводу, что допущение смерти собаки полицией может считаться «изъятием» в понимании Четвертой поправки, и поэтому иск является обоснованным для дальнейшего рассмотрения.

Позиция суда

14 октября 2025 года судья рекомендовал отклонить ходатайство полиции о прекращении дела.

10 ноября 2025 года главная судья округа Сьюзан Хики полностью поддержала эту рекомендацию и официально отказала полицейским в их ходатайстве.

Что дальше

Дело будет рассмотрено по существу. Истицa требует компенсации за смерть Бенка, незаконное обращение с его телом и нанесенный эмоциональный вред.

