Жінку затримали, а її собака помер у закритому авто — поліцію судять за смерть тварини

Власниця звинувачує офіцерів у тому, що вони залишили її собаку в машині без допомоги та утилізували тіло без її відома.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд штату Арканзас дозволив продовжити розгляд позову Крістал Бледсо проти міста Кеддо-Веллі та двох поліцейських, яких вона звинувачує в загибелі свого собаки на ім’я Бенк.

Тварина була її емоційною підтримкою, проте, за словами жінки, правоохоронці проігнорували її прохання врятувати собаку, а після його смерті — утилізували тіло без її відома. Про це йдеться у справі Krystal Bledsoe v. City of Caddo Valley, Arkansas; Lieutenant James Brown; and Officer Isaac Perry.

Що сталося

Інцидент стався 9 червня 2024 року під час затримання Бледсо лейтенантом Джеймсом Брауном. У її машині залишався собака Бенк, якому, за словами власниці, потрібна була термінова допомога. Попри її попередження, офіцер залишив тварину в закритому авто.

Під час інвентаризаційного огляду машини пізніше інший офіцер, Ісак Перрі, виявив Бенка мертвим. Поліція не викликала ветеринара, не поінформувала власницю та утилізувала тіло собаки через міську систему санітарії — без будь-якого пояснення або документів щодо причин смерті чи способу поводження з тілом.

Аргументи позивачки

У позові Бледсо стверджує, що дії поліції:

спричинили загибель її тварини та порушили її майнові права;

були неправомірним «вилученням майна» відповідно до Четвертої поправки Конституції США;

заподіяли їй емоційну шкоду, оскільки пес був її емоційною підтримкою.

Спроба поліції закрити справу провалилася

Поліція вимагала припинити розгляд позову, посилаючись на рішення Верховного суду США Heck v. Humphrey. На їхню думку, позов нібито пов’язаний із правомірністю самого затримання.

Однак суд встановив, що Бледсо не оскаржує арешт, а скаржиться саме на дії, які призвели до смерті її собаки і подальше поводження з тілом — а це, зазначив суд, є окремим питанням.

Суддя Марк Форд дійшов висновку, що допущення смерті собаки поліцією може вважатися «вилученням» у розумінні Четвертої поправки, і тому позов є обґрунтованим для подальшого розгляду.

Позиція суду

14 жовтня 2025 року суддя рекомендував відхилити клопотання поліції про припинення справи.

10 листопада 2025 року головна суддя округу Сьюзан Хікі повністю підтримала цю рекомендацію та офіційно відмовила поліцейським у їхньому клопотанні.

Що далі

Справу буде розглянуто по суті. Позивачка вимагає компенсації за смерть Бенка, незаконне поводження з його тілом та заподіяну емоційну шкоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.