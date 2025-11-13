  1. Судова практика
  2. / У світі

Жінку затримали, а її собака помер у закритому авто — поліцію судять за смерть тварини

16:19, 13 листопада 2025
Власниця звинувачує офіцерів у тому, що вони залишили її собаку в машині без допомоги та утилізували тіло без її відома.
Жінку затримали, а її собака помер у закритому авто — поліцію судять за смерть тварини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд штату Арканзас дозволив продовжити розгляд позову Крістал Бледсо проти міста Кеддо-Веллі та двох поліцейських, яких вона звинувачує в загибелі свого собаки на ім’я Бенк.

Тварина була її емоційною підтримкою, проте, за словами жінки, правоохоронці проігнорували її прохання врятувати собаку, а після його смерті — утилізували тіло без її відома. Про це йдеться у справі Krystal Bledsoe v. City of Caddo Valley, Arkansas; Lieutenant James Brown; and Officer Isaac Perry.

Що сталося

Інцидент стався 9 червня 2024 року під час затримання Бледсо лейтенантом Джеймсом Брауном. У її машині залишався собака Бенк, якому, за словами власниці, потрібна була термінова допомога. Попри її попередження, офіцер залишив тварину в закритому авто.

Під час інвентаризаційного огляду машини пізніше інший офіцер, Ісак Перрі, виявив Бенка мертвим. Поліція не викликала ветеринара, не поінформувала власницю та утилізувала тіло собаки через міську систему санітарії — без будь-якого пояснення або документів щодо причин смерті чи способу поводження з тілом.

Аргументи позивачки

У позові Бледсо стверджує, що дії поліції:

  • спричинили загибель її тварини та порушили її майнові права;
  • були неправомірним «вилученням майна» відповідно до Четвертої поправки Конституції США;
  • заподіяли їй емоційну шкоду, оскільки пес був її емоційною підтримкою.

Спроба поліції закрити справу провалилася

Поліція вимагала припинити розгляд позову, посилаючись на рішення Верховного суду США Heck v. Humphrey. На їхню думку, позов нібито пов’язаний із правомірністю самого затримання.

Однак суд встановив, що Бледсо не оскаржує арешт, а скаржиться саме на дії, які призвели до смерті її собаки і подальше поводження з тілом — а це, зазначив суд, є окремим питанням.

Суддя Марк Форд дійшов висновку, що допущення смерті собаки поліцією може вважатися «вилученням» у розумінні Четвертої поправки, і тому позов є обґрунтованим для подальшого розгляду.

Позиція суду

14 жовтня 2025 року суддя рекомендував відхилити клопотання поліції про припинення справи.

10 листопада 2025 року головна суддя округу Сьюзан Хікі повністю підтримала цю рекомендацію та офіційно відмовила поліцейським у їхньому клопотанні.

Що далі

Справу буде розглянуто по суті. Позивачка вимагає компенсації за смерть Бенка, незаконне поводження з його тілом та заподіяну емоційну шкоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція США тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]